Etica Metaversului, dezbătută la Facultatea de Filosofie a Universității București

Realitatea virtuală ocupă tot mai mult spațiu în viața noastră, a tuturor. Capcanele nu lipsesc, responsabilitățile sunt câteodată greu de definit iar reflecția asupra educației digitale și a direcției sale se impune. La fel și o analiză a eticii în acest domeniu, potrivit mediafax.

De aceea, Facultatea de Filosofie a Universității București propune o conferință care să ofere răspunsuri și să ridice noi întrebări privind natura realității virtuale. Daniel Raffini, postdoctorand la Sapienza Università di Roma, va susține o prelegere legată de teme la intersecția dintre metafizica realității virtuale și etica tehnologiilor imersive, marți, 7 mai, între orele 18.00-20.00, în cadrul seminarului de cercetare al Departamentului de Filosofie Teoretică în parteneriat cu CELFIS-Centrul de Cercetări în Logică, Filosofia și Istoria Științei, Universitatea din București.

Conferința are loc în cadrul programului hibrid intensiv „Understanding causation in virtual reality” - Înțelegerea cauzalității în realitatea virtuală, organizat de Facultatea de Filosofie a Universității București prin rețeaua CIVIS. Intitulată „The Ethics of Metaverse” – Etica Metaversului, conferința se va desfășura online iar cei interesați pot obține accesul urmărind pagina Facebook „Seminarul Departamentului de Filosofie Teoretica UniBuc”.

Cum se îmbină realitatea virtuală, metafizica și etica? Răspunsurile vor veni de la Daniel Raffini, într-o discuție ce țintește abordarea științelor cognitive. Daniel Raffini este cercetător la Departamentul de Inginerie Calculatoare, Automatică și Management al Universității Sapienza din Roma. În 2019 a obținut titlul de doctor în Studii Italiene la Facultatea de Litere și Filosofie cu o teză despre receptarea literaturii străine în revistele italiene dintre cele două războaie. În prezent se ocupă de relația dintre literatură și inteligența artificială.