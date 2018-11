Eugen Tomac, ieșire surprizătoare după ce Theresa May a anulat întâlnirea cu Iohannis: 'Vizita președintelui în Marea Britanie, o reușită pentru România'

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat joi, într-o conferinţă de presă organizată la Oradea, că vizita preşedintelui Klaus Iohannis în Marea Britanie este o reuşită pentru România.

"Presa poate interpreta în fel şi chip vizita preşedintelui Iohannis în Marea Britanie, însă, în opinia mea, este o reuşită pentru România că a fost invitat la acest dejun. Cred că faptul că agenda premierului britanic s-a modificat nu este absolut nimic grav. Să ne amintim că, în urmă cu o săptămână, preşedintele Iohannis a avut o întrevedere cu premierul Theresa May, deci există un contact la acest nivel destul de puternic şi direct. Nu cunosc raţiunile pentru care a fost anulat, dar sunt situaţii în care este imposibil să îţi respecţi agenda chiar şi la un asemenea nivel. Iar preşedintele nu efectua o vizită la Londra pentru o întâlnire cu şeful guvernului, ci era invitat la acest dejun. Faptul că s-a produs această modificare de program nu schimbă cu nimic datele privind relaţia noastră bilaterală", a spus liderul PMP, conform agerpres.ro Potrivit acestuia, vizita respectivă este o reuşită pentru că, în primul rând, Marea Britanie este un partener strategic pentru ţara noastră, chiar dacă părăseşte Uniunea Europeană, rămânând aliaţi puternici în NATO, context în care România are nevoie de Marea Britanie mai ales în flancul estic al Europei.

"Prinţul Charles, viitorul rege, este sufleteşte legat de România, ne vizitează de două-trei ori pe an, ceea ce este un lucru extraordinar. Faptul că îşi doreşte să consolideze această relaţie şi dă un semnal de deschidere totală faţă de noi nu poate decât să ne bucure", a subliniat Eugen Tomac.



El a evidenţiat şi existenţa unei comunităţi de peste o jumătate de milion de români în Marea Britanie, o confirmare în plus că "între statele noastre există deja o punte directă".



Preşedintele Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen, au participat, miercuri seara, la dineul organizat la Palatul Buckingham, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani de către prinţul Charles, la invitaţia reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.



Preşedintele Iohannis trebuia să aibă miercuri o întâlnire cu premierul britanic, Theresa May, însă întrevederea nu a mai avut loc ''din motive obiective, ce au ţinut exclusiv de partea britanică'', a informat Administraţia Prezidenţială.



Întâlnirea dintre cei doi oficiali era programată pentru miercuri, la solicitarea premierului britanic, iar motivul pentru care aceasta nu a mai avut loc a fost legat de faptul că şedinţa de Guvern pentru a aproba textul acordului de retragere a Marii Britanii din UE era încă în desfăşurare, a precizat Preşedinţia de la Bucureşti.