Eugen Tomac prezintă condiţiile PMP: Ce trebuie să facă Guvernul Orban pentru a obţine votul oamenilor lui Băsescu

Deputatul Eugen Tomac, preşedintele PMP, anunţă că miercuri, de la ora 16.00, va avea discuţii cu Ludovic Orban, pentru a stabili condiţiile în care PMP va vota viitorul guvern în Parlament. Tomac afirmă că prioritarea este instalarea unui nou guvern, iar PMP nu ar ţine neapărat să intre la guvernare. Printre obiectivele principale ale PMP se numără alegerea primarilor în două tururi şi relaţia cu Republica Moldova.

"Am discutat aseara cu premierul desemnat si urmeaza in cursul zilei de azi să avem o prima intrevedere la orele 16. Voi merge cu colegul meu Marius Paşca. Discutiile se refera la viitoarea guvernare. Pentru noi este foarte important sa vedem si puctul de vedere al premierului desemnat, cum vede viitorul cabinet şi, bineinteles, pe ce se bazeaza in parlament pentru ca guverul sa fie investit cat mai curand. Dincolo de obiectivele PMP, exista o realitate: Romania nu are un guvern. Avem nevoie de un nou guvern. Dincolo de orice, trebuie sa privim spre aceasta realitate si, in acest sens, punem accent pe nevoia de a gasi un consens cat mai rapid, toate partidele care au votat demiterea Guvernului Dancila", a declarat Tomac la Digi 24.

Întrebat care sunt obiectivele PMP care vor fi aduse în discuţia cu Orban, ldierul PMP a menţionat alegerea primarilor din doua tururi ca obiectiv direct al partidului pe care îl conduce, care a strâns un milion de semnături pe această temă, dar şi relaţia cu Republica Moldova.