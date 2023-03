Europarlamentarul Corina Creţu, doar un pas până la buletinul de Chișinău

Europarlamentarul Corina Creţu a primit aviz pozitiv privind dobândirea cetăţeniei moldovene şi urmează să i se elibereze acte de identitate ca cetăţean al Republicii Moldova, anunță Agerpres.

''Cu mare emoţie doresc sa anunţ faptul că astăzi, în ziua în care Parlamentul Republicii Moldova a votat revenirea la limba română ca limbă oficială, am primit aviz pozitiv privind dobândirea, pe lângă cetăţenia României, şi cea a cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere, ca urmaşă a bunicilor mei nevoiţi să fugă din calea invaziei ruseşti'', a scris Corina Creţu joi pe Facebook.

''Mă simt împăcată şi vă asigur că am făcut şi voi face în continuare tot ce îmi stă în putinţă pentru ca românii de dincolo de Prut să îşi îndeplinească aspiraţiile de libertate, de apartenenţă la marea familie europeană şi alianţa nord-atlantică. Este omagiul pe care îl aduc, peste ani, tuturor celor din familia mea, care s-au sacrificat pentru ca noi să existăm astăzi. Ideea de a solicita cetăţenia Republicii Moldova mi-a venit exact acum un an, când am văzut suferinţa poporului ucrainean nevoit să fugă din calea războiului şi mi-am închipuit drama bunicilor mei care au plecat într-o noapte din Chişinău, când Mama nu împlinise doi ani''.

'Este un moment important din viaţa mea'

''Este un moment important din viaţa mea, singurul semn de solidaritate pe care îl pot face faţă de momentele grele şi dramatice pe care le traversează cetăţenii Republicii Moldova şi drept omagiu adus refugiaţilor care fug din calea războiului'', mai scrie Corina Creţu.

În postarea sa, ea aminteşte de iniţiativele şi contribuţia sa, din funcţiile pe care le-a avut, cu privire la Republica Moldova, precum votul atât pentru ridicarea vizelor cetăţenilor din Republica Moldova, cât şi pentru statutul de ţară asociată şi apoi ţară candidată pentru apartenenţa la Uniunea Europeană, aprobarea a numeroase proiecte transfrontaliere Romania-Republica Moldova, declararea, în numele Comisiei Europene, în 2018, a oraşului Ungheni drept orăşel european.