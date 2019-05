Exit-poll-ul a declanşat fiesta la Bistriţa: 'Alianţa 2020 USR PLUS a sărbătorit, cu şampanie şi baloane'

Reprezentanţii Alianţei 2020 USR PLUS au sărbătorit, duminică seara, la sediul USR Bistriţa-Năsăud, cu şampanie şi baloane, după anunţarea exit-poll-ului, iar mai apoi au ieşit pe străzile municipiului Bistriţa pentru a-şi arăta entuziasmul, potrivit agerpres.ro.

Deputatul USR de Bistriţa-Năsăud, Cristina Iurişniţi, care se află pe lista de candidaţi a Alianţei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare, a declarat că rezultatul a fost aşteptat "cu sufletul la gură" şi că speră ca acesta să fie un semnal pozitiv pentru viitoarele scrutinuri.

"Suntem foarte bucuroşi. Am aşteptat aceste rezultate cu sufletul la gură, pentru că am muncit foarte mult în campania aceasta. Am muncit în oraş, în mediul rural, am fost în pieţe, târguri, am vorbit cu oamenii, am interacţionat cu ei. Am fost prezenţi cât am putut noi de mult în mass-media, pe Facebook, pentru că suntem supranumiţi partidul Facebook. (...) Felicitările sunt ale Alianţei 2020 USR PLUS, alianţă care sper să ne ducă la victorie şi mai departe. Deocamdată, sunt nişte alegeri care ne dau un semnal bun pentru următoarele alegeri", a spus Iurişniţi.

Deputatul USR de Bistriţa-Năsăud a ţinut să transmită un mesaj de susţinere pentru românii din diaspora, care au aşteptat ore întregi la secţii pentru a putea vota. Ea a mai adăugat că speră ca, după numărarea voturilor, alianţa să se situeze mai sus în privinţa rezultatului obţinut.