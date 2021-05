Experiment guvernamental: Party fără măști în Liverpool, cu mii de tineri pe ringul de dans (video)

Mii de oameni au sărbătorit în noaptea de vineri spre sâmbătă în Liverpool, în ceea ce a fost prima seară legală în club în Marea Britanie fără măşti şi distanţare socială de la începutul carantinelor pandemice, informează DPA.

Aproximativ 3.000 de petrecăreţi au intrat vineri seara pe ringul de dans dintr-un depozit din oraşul englez.

Petrecerea face parte dintr-un program-pilot al guvernului britanic pentru a testa dacă evenimente mari pot fi organizate în siguranţă în timpul pandemiei coronavirusului. Un al doilea eveniment va avea loc sâmbătă.

Toţi participanţii au trebuit să prezinte un test negativ la coronavirus nu mai vechi de 24 de ore şi trebuie să facă un alt test la cinci zile după eveniment. Cu toate acestea, nu au fost necesare măşti şi distanţare sociale la locul de desfăşurare.

"Suntem foarte entuziasmaţi", a declarat pentru agenţia de ştiri PA Leah Lawless, 18 ani, o tânără care s-a numărat printre norocoşii deţinători de bilete.

Producătorul de evenimente Sam Newson a subliniat că proiectul era urgent necesar în industria care a fost puternic afectată de restricţii.

"Am urcat pe scenă foarte devreme şi am lăcrimat un pic, nu am de gând să mint, este foarte emoţionant", a spus Newson pentru PA.

Directorul pentru sănătate publică din Liverpool, Matt Ashton, a declarat că cei care vor avea rezultate pozitive la test în urma petrecerii pilot vor trebui să se autoizoleze. Cu toate acestea, el a spus că nu se aşteaptă ca cineva să fie pozitiv ca urmare a proiectului.