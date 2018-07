Comisia de la Veneția - 'răspuns exploziv' pentru Valer Dorneanu, după ce acesta s-a plâns de 'atacurile virulente' la adresa CCR

Comisia de la Venetia urmeaza sa raspunda sesizarilor facute de CCR dupa criticile primite de Curte pentru decizia privind revocarea procurorului sef DNA si dupa ce judecatorul Petre Lazaroiu s-a plans de presiuni din partea presedintiei.

Surse apropiate discutiilor au declarat pentru Ziare.com ca raspunsul Comisiei va confirma obligativitatea deciziilor CCR, dar si obligatia CCR de a respecta legile si Constitutia Romaniei.

Aceleasi surse sustin ca din punctul de vedere al membrilor Comsiei, dl Tudorel Toader desi este membru titular al acesteia, nu mai prezinta garantia impartialitatii, avand in vedere pozitia sa politica in guvern. Problemele de credibilitate in fata Comsiei ar avea, spun sursele citate, si presedintele CCR Valer Dorneanu.

Curtea Constitutionala a decis, luna trecuta, sa sesizeze Comisia de la Venetia, Secretarul General al Consiliului Europei si Presedintele Conferintei Curtilor Constitutionale Europene in legatura cu atacurile impotriva CCR, dupa decizia care o vizeaza pe Kovesi.



CCR denunta atacurile prin care unii reprezentanti ai unor autoritati publice, precum si ai unor partide parlamentare au discreditat si delegitimat autoritatea institutiei.