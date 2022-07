'Fabrica de permise' din Suceava: 27 de persoane, trimise în judecată de DNA

În cauza mediatizată prin comunicatele 820/VIII/3 din 27 noiembrie 2020 şi 650/VIII/3 din 8 iulie 2021, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată a 27 de inculpaţi, în sarcina cărora s-ar fi reţinut comiterea unor fapte de corupţie legate de omologarea şi înmatricularea unor autovehicule.

În această cauză, a treia, desprinsă din dosarul cunoscut în spaţiul public sub denumirea de "Dosarul permiselor de la Suceava", procurorii anticorupţie au finalizat cercetările doar în ceea ce priveşte comiterea unor fapte de corupţie legate de omologarea şi înmatriculările auto.Anterior, în celelalte două cauze, care vizau fraudarea probei teoretice şi asigurarea protecţiei în cazul unor activităţi de corupţie derulate în contextul de mai sus, au fost trimise în judecată un număr de 35 de persoane.În continuare, se desfăşoară acte de urmărire penală pentru fapte legate de fraudarea probei practice a examenului de conducere.În prezentul dosar, privind strict omologarea şi înmatricularea unor autovehicule, au fost trimişi în judecată, sub control judiciar, următorii inculpaţi:FINIŞ FLORIN VALY, comisar şef de poliţie, la data faptelor şef al Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.I.V.) Suceava, ofiţer responsabil pe linie de înmatriculări auto în cadrul Compartimentului Înmatriculări şi Evidenţă a Vehiculelor Rutiere şi ofiţer examinator auto, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a trei infracţiuni de luare de mită, în formă continuată,BIVOL ION BOGDAN, la data faptelor agent de poliţie în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea infracţiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată,AFLOAREI ALEXANDRU-IULIAN, la data faptelor agent de poliţie în cadrul IPJ Suceava - Poliţia mun. Suceava, Biroul Rutier, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea infracţiunilor de:- complicitate la trafic de influenţă,- complicitate la dare de mită,9 persoane fizice, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea unor infracţiuni de: trafic de influenţă şi dare de mită, săvârşite sub diferite forme de participaţie penală,De asemenea, în stare de libertate, au mai fost trimişi în judecată următorii inculpaţi:MUNTEAN FLORIN IULIAN, la data faptelor funcţionar în cadrul RAR Suceava, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea a două infracţiuni de luare de mită,CONDREA BOGDAN, la data faptei funcţionar în cadrul RAR Suceava, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de luare de mită,ISTRATE RADU CONSTANTIN, la data faptei funcţionar în cadrul RAR Suceava, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată,GRĂDINARIU ANDREI-CRISTIAN, la data faptei funcţionar în cadrul RAR Suceava, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de luare de mită,CONDREA LIVIU CONSTANTIN, la data faptei funcţionar în cadrul RAR Neamţ, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de luare de mită,ONU DANIEL, la data faptei funcţionar în cadrul RAR Neamţ, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de luare de mită.9 persoane fizice, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea unor infracţiuni de: trafic de influenţă şi dare de mită, săvârşite sub diferite forme de participaţie penală.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut, în esenţă, următoarea stare de fapt:1. În perioada 2018 - 2020, inculpatul Finiş Florin Valy, în calităţile menţionate mai sus, ar fi primit direct sau prin intermediari (printre care şi cei doi agenţi de poliţie trimişi în judecată), de la mai multe persoane (mare parte din ele cercetate în prezenta cauză), diferite sume de bani (cuprinse între 100 lei şi 500 euro), care nu i se cuveneau, pentru aprobarea şi rezolvarea cu celeritate a cererilor de înmatriculare fără programare a unor autoturisme şi pentru promovarea probei practice în vederea obţinerii permisului de conducere categoria B. În total, inculpatul Finiş Florin Valy ar fi primit pentru "serviciile" sale sumele de 746 lei şi 3.400 euro.2. În perioada 2018-2019, cei şase funcţionari din cadrul RAR Suceava şi Neamţ, ar fi primit de la mai multe persoane, direct sau prin intermediari, sume de bani cuprinse între 100 lei şi 250 lei în vederea omologării unor autovehicule cu prioritate sau care prezentau diferite neconformităţi tehnice, autovehicule care ulterior, ar fi fost înmatriculate şi introduse în circulaţie.De menţionat este faptul că, intermediarii solicitau sume de bani cu mult mai mari decât cele pe care le remiteau funcţionarilor publici pentru a-şi încălca atribuţiile de serviciu, explicând "clienţilor", printre altele, că: 100 euro ajungeau la "cel ce semnează", 100 lei erau pentru cel de la "numere" şi 100 lei pentru a intra în posesia plăcuţelor de înmatriculare în aceeaşi zi. Unul dintre aceştia, cercetat în prezenta cauză, ar fi pretins şi primit pentru "intervenţiile" amintite mai sus sumele totale de 5.950 euro şi 11.921 lei.În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii faţă de opt inculpaţi.Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.Menţionăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.