FABULOS Stephen Hawking a prezis, în 2001, că un virus va decima omenirea până în anul 2.100

Reputatul astrofizician britanic Stephen Hawking a prezis încă din 2001 că un virus, şi nu bomba atomică, va decima omenirea, aminteşte miercuri ziarul spaniol La Vanguardia, în contextul în care coronavirusul Covid-19 a devenit cea mai importantă ştire a momentului şi un subiect de conversaţie pe buzele tuturor.

Răspândirea noului virus a luat prin surprindere autorităţile chineze la fel ca pe restul lumii, deşi în urmă cu aproape 20 de ani, Stephen Hawking a prezis deja că un virus va distruge specia umană, informează agerpres.ro.

Citește și: Gigi Becali a rămas mască: Aşa ceva e inadmisibil. Şi tot Becali este vinovat, la integritate!

Rasa umană va dispărea înainte de sfârşitul acestui mileniu, probabil din cauza unui virus şi nu a unei bombe atomice, dacă nu vor fi înfiinţate colonii umane în spaţiul cosmic, considera astronomul britanic, conform ştirii transmise şi de Agerpres la 16 octombrie 2001. Acesta se declara foarte preocupat de armele biologice şi nu de cele nucleare care necesită instalaţii vaste, în timp ce ingineria genetică se poate face într-un laborator micuţ. 'Pericolul este că putem crea, accidental sau voluntar, un virus care va distruge rasa umană' până la sfârşitul acestui mileniu, singura soluţie fiind colonizarea spaţiului cosmic, afirma atunci într-un interviu astronomul britanic, autorul cărţii ''O scurtă istorie a timpului''.

Stephen Hawking, care a fost profesor de matematică la Universitatea din Cambridge, a murit în 2018 la 76 de ani şi, chiar dacă în timpul vieţii a suferit de o maladie neuronală motorie, care l-a ţintuit în scaunul cu rotile şi nu putea vorbi fără ajutorul unui sintetizator, nu s-a oprit din activitatea imensă în domeniul cercetării.

Citește și: Adrian Năstase este trist: Și știm, nimeni nu este sau nu a fost fără pată!

El a trecut pe lista pericolelor care planează asupra omenirii şi agresivitatea umană. "Dacă maşinile viitorului nu ne vor ucide, atunci o vom face noi folosindu-ne de ele", a spus el, pledând pentru empatie, acel sentiment care "ne aduce împreună într-o stare paşnica şi plină de dragoste".

În ultima sa carte, "Brief Answers To The Big Questions" (Răspunsuri sumare la întrebările importante, 2018), Hawking sugerează şi faptul că Pământul se va cufunda în întuneric după ce stelele vor rămâne fără energie.

Citește și: Iohannis a primit premiul ‘Coudenhove-Kalergi’; Tusk: ‘I-am propus să fie președintele Consiliului European, a refuzat’

Profesorul de la Cambridge a încurajat mereu industria spaţială să continue dezvoltarea şi explorarea cosmosului, pentru ca specia noastră să aibă şanse de supravieţuire pe alte planete.