Facultatea de Filosofie a Universității din București-sesiune suplimentară de înscrieri la doctorat pana pe 28 septembrie

Facultatea de Filosofie, facultate fondatoare a Universității din București, anunță o sesiune suplimentară de înscrieri la doctorat pentru cei care au ratat sesiunile normale de anul acesta sau au hotărât sa facă acest pas pe ultima suta de metri și nu s-au încadrat în timp.Facultatea de Filosofie București oferă aceasta nouă oportunitate celor ce doresc să se alăture programului său doctorat, iar aceștia se pot înscrie între 26 și 28 septembrie. Detalii despre procesul de admitere, dar și despre deschiderea tematică a Școlii Doctorale de Filosofie pot fi dobândite aici: https://filosofie.unibuc.ro/scoala-doctorala/admitere-doctorat/

Profesorii Școlii sunt de calibru internațional, iar programul permite accesul la una dintre cele mai importante rețele universitare europene, CIVIS, ce întreține colaborarea cu cercetători din 9 alte mari universități europene (La Sapienza din Roma, Aix-Marseille, Stockholm, Tübingen, Autonoma din Madrid, Salzburg, Glasgow, Libre de Buxelles, National and Kapodistrian of Athens). Amănunte pot fi aflate aici: https://unibuc.ro/despre-ub/civis/

Pentru a vă forma o părere despre viața de student, redăm, în cuvintele lor, impresii ale doctoranzilor de astăzi în Filosofie:

„Din poziția de tânăr cercetător sau tânără cercetătoare, te bucuri de sprijinul necondiționat al profesorilor coordonatori și al întregii comunități academice în care activezi. E un moment privilegiat în carieră. Îndemnul meu pentru cei care vor să se înscrie dar ezită este să nu se teamă că ar trebui să aibă proiectul gata finalizat în mintea lor. Dimpotrivă, deseori e suficientă o preocupare clar articulată, o întrebare sau problemă care nu îți dă pace, nu neapărat un răspuns sau o soluție. Cei trei ani de studii doctorale sunt o bucurie: sunt prilejul de a învăța să pui întrebări mai bine și de a căuta răspunsuri la ele, dedicându-ți întreaga atenție temei care te pasionează.” (Anda Zahiu, doctorand al prof. Mircea Dumitru).

„Mi s-a oferit libertatea să explorez în profunzime și cu creativitate domeniul meu de cercetare, bioetica. Mai mult, prin programul CIVIS, Facultatea mi-a facilitat colaborarea cu Universitatea Tübingen în cadrul unui proiect de etică a editării genetice.” (Ruxandra Badea, doctorand al prof. Laurențiu Staicu) .

„Munca de cercetare oferă satisfacții aparte, doctoratul este pentru mine o încununare a studiilor de până acum. Cercetând ce te pasionează, descoperind perspective noi, ajungi să înțelegi mai bine şi ce gândeai de la bun început, să scoți în evidență contribuția proprie.” (Maria Grecu, doctorand al prof. Romulus Brâncoveanu).

„Sunt un absolvent în medicină. De ce am ales un doctorat în filosofie? Răspunsul este simplu: consider filosofia ca fiind „regina” disciplinelor. Doar cu instrumentele din filosofie am putut aprofunda subiectul care mă interesează și pasionează cel mai mult, anume procesele de gândire din relația medic-pacient. Am avut șansa de a explora acest subiect mai mult decât am crezut la început, iar abordarea profesorilor a fost peste așteptările mele, la fel și oportunitățile pe care le-am descoperit pe parcurs.” (Gabriela Florea, doctorand al prof. Mircea Dumitru).

„Școala Doctorală de Filosofie este locul unde te poți îndoi de tine însuți și de lume. Locul unde poți discerne raționalizarea de rațiune. Pline de dezbateri și discursuri pasionante, cursurile mi-au oferit ustensilele necesare pentru a aprofunda probleme care nu-mi erau accesibile la început. Aici am învățat cu adevărat ce presupune metodologia unei cercetări avansate.” (Adrian Ciocioman, doctorand al prof. Viorel Cernica).

Menționăm că mai mulți profesori îndrumători din cadrul Școlii Doctorale de Filosofie vor susține comunicări, alături de reputați cercetători internaționali, la conferința On the objectivity of scientific knowledge organizată între 29 septembrie și 3 octombrie 2022 la Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române pentru a celebra faimosul istoric al științei, Thomas Kuhn, și 60 de ani de la apariția cărții sale, Structura revoluțiilor științifice. Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile la:

http://www.institutuldefilosofie.ro/news.php