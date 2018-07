Fără precedent! O cunoscută judecătoare o acuză pe şefa ÎCCJ că ameninţă judecătorii supremi

Interviul acordat de preşedinta ÎCCJ, Cristina Tarcea, la Realitatea TV, atrage numeroase critici. Preşedinta Tribunalului Timiş, judecătoarea Adriana Stoicescu, afirmă că se solidarizează cu judecătorii ÎCCJ, ameninţaţi de Tarcea pe chestiune motivării deciziilor. Judecătoarea din Timiş denunţă şi dublul limbaj referitor la politizarea justiţiei.

"Descurajati de atacurile suburbane, judecatorii aleg in continuare sa taca. Cu exceptia unor sinucigasi (e), obligatia de rezerva este inteleasa ca dreptul la tacere deplina, pana la anihilarea libertatii de exprimare. In schimb, mincinosii ne dau lectii de sinceritate, iar impostorii de onestitate. Politizarea justitiei este greu de inteles si inacceptabila cand e vorba de revocari, devenind absolut normala si dezirabila cand e vorba de numiri. Ceea ce se intampla azi sub ochii nostri este consecinta intelegerilor politice si a compromisurilor, a privirilor intoarse in alta parte. Totusi, nimeni nu a iesit public sa ameninte judecatorii supremi... Solidarizandu-ma cu colegii de la instanta suprema, coplesiti de volumul de munca si supusi unor presiuni inimaginabile, ma intreb retoric daca doar noi, cei "mici", avem obligatia de rezerva? Libertatea de exprimare permite totusi unora sa formuleze opinii publice despre dosare pe rol? Termenul de redactare a unor hotarari poate face obiectul unei dezbateri publice? Cand legea e pentru unii muma si pentru altii ciuma, cred ca putem pleca cu totii acasa", scrie Adriana Stoicescu, pe Facebook.

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, a declarat joi că le-a cerut tuturor judecătorilor să profite de vacanţa instanţelor şi să termine până la 1 septembrie redactarea motivărilor în dosarele penale, în caz contrar urmând să sesizeze Inspecţia Judiciară.

Într-un interviu acordat postului Realitatea TV, Tarcea a mai afirmat că că "a privit intrigată" la ce s-a întâmplat în legătură cu revocarea Laurei Codruţa Kovesi de la şefia DNA, arătând că i s-a părut "atât de inadmisibil de politizat totul".

