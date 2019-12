FC Viitorul se va înfrunta, joi, începând cu ora 20:30, cu Astra Giurgiu, în etapa 19 din Liga 1, potrivit mediafax.

FC Viitorul vine după o înfrângere cu FC Botoșani, scor 0-1, în timp ce Astra Giurgiu a învins, cu scorul de 1-0, pe Gaz Metan Mediaș.

”Sunt trei puncte importante puse în joc. Sperăm să câştigăm contra unui adversar care este în formă și care are jucători valoroşi, experimentaţi. Jucăm acasă şi, chiar dacă venim după o deplasare lungă şi grea, unde a fost foarte greu totul, de la climă la teren şi drum, trebuie să facem tot posibilul să câştigăm cele trei puncte. Astra a stat şase zile, noi am stat două zile. Cei care au programat în felul acesta... Eu zic că există rea intenţie. Nu poate exista normalitate, să înţelegi că nu e normal ca o echipă să aibă şase zile libere şi cealaltă trei. Două, că cealaltă joacă. Şi deplasarea cea mai grea din România. Nu avem ce face şi trebuie să câştigăm. Nu am pierdut de mult timp, avem victorii şi sperăm să continuăm pe acelaşi drum. Acasă jucăm bine şi sper să o facem şi mâine la fel”, a declarat Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, la conferința de presă premergătoare partidei.

Echipe probabile:

FC Viitorul: Căbuz – Ghiță, Mladen, de Nooijer, Țîru – Iacob, Vlad, Artean, Houri – Rivaldinho, Munteanu

Astra Giurgiu: Lazăr – Dima, Tamaș, Radunovic, Graovac – Begue, Răduț, Simion, Gheorghe – Alibec, Budescu

În clasamentul Ligii 1, FC Viitorul se află pe locul 3, cu 32 de puncte, iar Astra Giurgiu ocupă locul 2, cu 34 de puncte.