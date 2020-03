Felix Rache ironizează demisia lui Costache: Miniștrii PNL au luat în serios îndemnul #staiacasă

Liderul Pro România Buzău, Felix Rache, comentează cu ironie demisia ministrului Sănătății. „Întâi Cîțu, acum Costache... Se pare că primii care au luat în serios îndemnul #staiacasă sunt miniștrii PNL”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

„Cu un sistem de sănătate subdimensionat și slab dotat, cu focare puternice în mai multe zone din țară, ministrul Costache dă bir cu fugiții. Zero responsabilitate, zero asumare, zero strategie. Spitalele nu mai au echipamente, nu mai au pastile. De pacienți cine se mai ocupă? Mor niște oameni acolo, sunt oameni din familiile noastre, sunt prietenii noștri. Cine răspunde pentru asta?”, a mai scris Felix Rache.