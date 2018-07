Felix Rache intră la RUPERE împotriva lui Liviu Dragnea: era prieten cu statul paralel

Strategul de comunicare al Pro România, Felix Rache, lansează un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, după ce s-a aflat că liderul PSD, în calitate de ministru al Dezvoltării a semnat protocol de colaborare cu SRI. Rache susține că Dragnea știa exact ce face și a dorit să arate statului paralel că are un prieten în persoana sa.

”Liviu Dragnea spune ca protocoalele cu statul paralel sunt nocive. Ce uita sa spună este ca, in 2014, pe când era ministrul Dezvoltării a semnat si el un protocol cu SRI. Deci, statul paralel nu a fost așa paralel cu Liviu Dragnea, s-au mai intersectat din când in când. Cei care vor sa îl scape pe Dragnea de rușinea semnării unui astfel de protocol spun ca nu a știut ce semnează sau ca a fost un protocol semnat cu SRI pe probleme de combaterea terorismului. Sa ne aducem aminte ca ministerul Dezvoltării se ocupa de banii baronilor locali și construcția blocurilor ANL. Lupta cu statul paralel Islamic nu se prea justifica. Nu am auzit de avioane care ameninta un zgârie nori de P+4 de la ANL. Nu a știut ce a semnat, zic ajutoarele lui Dragnea. Dacă nu știa, își delega semnătura, dar a vrut sa știe statul paralel ca are in el un prieten. Și sa nu îl Iase fără sorici.”, arată Felix Rache, pe pagina personală de Facebook.