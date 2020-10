Festival online pentru sprijinirea sălilor de concerte afectate de pandemie - Partcipă Foo Fighters, Miley Cyrus şi Dave Matthews

Foo Fighters, Miley Cyrus şi Dave Matthews se numără între cei 35 de artişti care vor cânta la un festival online de trei zile pentru sprijinirea sălilor de concerte afectate de pandemie, notează News.ro

#SOSFEST va fi un eveniment prin care este atrasă atenţia asupra proiectului de lege Save Our Stages, prin care este cerut Congresului un sprijin financiar de 10 miliarde de dolari, şi pentru strângerea de fonduri în sprijinul sălilor independente.

The Roots, Brittany Howard, G-Eazy, Leon Bridges, YG, Finneas, Phoebe Bridgers, Demi Lovato, Portugal. The Man, Reba McEntire, The Revivalists şi Rise Against se numără între artiştii care vor participa la evenimentul ce va avea loc între 16 şi 18 octombrie, produs de YouTube Music şi National Independent Venue Association (NIVA) şi găzduit de Reggie Watts.

Toate reprezentaţiile vor fi transmise din 26 de spaţii diferite din SUA.

#SOSFEST va fi transmis live integral pe canalul de YouTube al NIVA. Donaţiile pot fi făcute direct către NIVA Emergency Relief Fund.

Dave Grohl de la Foo Fighters a transmis: „Sălile mici de concerte şi cele care chiar se zbat nu sunt importante doar din punct de vedere cultural, ci şi din punct de vedere emoţional”.

„Concertele live sunt inima şi sufletul industriei muzicale, aşadar este important să facem tot ce putem să salvăm spaţiile independente”, a spus Lyor Cohen, director al YouTube.