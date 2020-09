Festivalul de la Veneția - Primul eveniment major desfășurat în format fizic de la începutul pandemiei

Cea de-a 77-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia debutează miercuri şi va fi primul eveniment major care se va desfăşura în format fizic de la izbucnirea pandemiei. Între starurile internaţionale care vor fi prezente se numără actorii Cate Blanchett, Tilda Swinton şi Matt Dillon potrivit news.ro.

La ceremonia de deschidere vor participa directorii artistici de la şapte festivaluri importante din Europa, inclusiv Cannes (Thierry Fremaux), Berlin (Carlo Chatrian) şi Locarno (Lili Hinstin). Ei îşi vor exprima solidaritatea cu celelalte festivaluri care au fost anulate sau amânate şi, mai ales, spijinul pentru industria cinematografică, a explicat Alberto Barbera, directorul artistic al Festivalului de la Veneţia, pentru Variety.

Barbera a spus că măsuri sanitare stricte vor fi aplicate, inclusiv vor fi efectuate teste pe aeroport pentru cei care vor sosi din afara Europei, dar şi din anumite ţări de pe continent, precum Spania. La intrarea în spaţiile festivalului vor exista termoscanere, iar la proiecţii şi conferinţe de presă va fi menţinută distanţa fizică.

Din afara Italiei, organizatorii aşteaptă aproximativ 350 de invitaţi.

Barbera şi echipa lui au reinventat covorul roşu prin montarea unei bariere transparete precum un zid care va proteja podiumul. Astfel, cei 120 de fotografi acreditaţi vor avea mai mult loc şi va fi evitat riscul ca fanii să se adune. Directorul artistic al festivalului a spus că cea mai mare problemă privind transmiterea Covid-19 ar putea-o reprezenta aceste adunări.

Ediţia de anul acesta va începe cu proiecţia filmului italian „Lacci”, dramă semnată de Daniele Luchetti, prezentată în afara competiţiei. Este prima dată în 11 ani când un lungmetraj italian deschide festivalul, de la „Baaria” al lui Giuseppe Tornatore.

Selecţia de anul acesta cuprinde multe titluri italiene, dar şi din întreaga lume, precum Ungaria („Pieces of a Woman”, de Kornel Mundruczo), Mexic („Nuevo Orden”, de Michel Franco), SUA („The World to Come”, de norvegianca Mona Fastvold) şi Japonia („Wife of a Spy”, de Kiyoshi Kurosawa).

Cineaştii Mundruczo şi Mona Fastvold şi actriţa Vanessa Kirby, care joacă în filmele lor, sunt aşteptaţi la Veneţia, la fel şi Michel Franco şi Pedro Almodóvar, care îşi va prezenta scurtmetrajul „The Human Voice”, selectat în afara competiţiei, dar şi Gia Coppola, care va sosi din SUA pentru a-şi lansa satira „Mainstream”, selectată în secţiunea Orizzonti, şi Regina King, pentru a-şi prezenta debutul regizoral „One Night in Miami”.

Cel mai aşteptat film din festival este „Nomadland”, regizat de Chloe Zhao, cu Frances McDormand în rol principal, care va fi proiectat simultan, la Veneţia şi Toronto FF, pe 11 septembrie. În ambele cazuri, va beneficia de o introducere virtuală.

În competiţie au fost selectate lungmetrajele: „In Between Dying”, de Hilal Baydarov (Azerbaidjan, SUA), o adevărată supriză, aşa cum l-a numit Barbera, „Le Sorelle Macaluso”, de Emma Dante (Italia), „The World to Come”, de Mona Fastvold (SUA), cu Casey Affleck în distribuţie, „Nuevo Orden”, de Michel Franco (Mexic, Franţa), „cel mai ambiţios film al lui”, „Amants”, de Nicole Garcia (Franţa), „Laila in Haifa”, de Amos Gitai (Israel, Franţa), „Dear Comrades”, de Andrei Konchalovski (Rusia), „Wife of a Spy”, de Kiyoshi Kurosawa (Japonia), „Sun Children”, de Majid Majidi (Iran), „Pieces of a Woman”, de Kornel Mundruczo (Canada, Ungaria), „Miss Marx”, de Susanna Nicchiarelli (Italia, Belgia), „Padrenostro”, de Claudio Noce (Italia), „Notturno”, de Gianfranco Rosi (Italia, Franţa, Germania), „Never Gonna Snow Again”, de Malgorzata Szumowska şi Michal Englert (Polonia, Germania), „The Disciple”, de Chaitanya Tamhane (India), „And Tomorrow The Entire World”, de Julia Von Heinz (Germania, Franţa), „Quo Vadis, Aida?”, de Jasmila Zbanic (Bosnia şi Herţegovina, Austria, România, Olanda, Germania, Polonia, Franţa, Norvegia), şi „Nomadland”, de Chloé Zhao.

Juriul competiţiei internaţionale va fi format din actriţa Cate Blanchett (preşedinte), regizoarele şi scenaristele Veronika Franz (Austria) şi Joanna Hogg (Marea Britanie), scriitorul Nicola Lagioia (Italia), cineastul Christian Petzold (Germania), actriţa Ludivine Sagnier (Franţa) şi actorul Matt Dillon (SUA).

Ei va acorda trofeele Leul de Aur, Leul de Argint - Marele premiu al juriului, Leul de argint - regie, Coppa Volpi pentru cel mai bun actor, Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă, trofeul pentru scenariu, un premiu special şi premiul „Marcello Mastroianni” pentru tineri actori.

Filmul grec „Mila”, de Christos Nikou, va deschide secţiunea competiţională Orizzonti.

Au mai fost selectate: „La Troisieme Guerre”, de Giovanni Aloi (Franţa), „Milestone”, de Ivan Ayr (India), „The Wasteland”, de Ahmad Bahrami (Iran), „The Man Who Sold His Skin”, de Kaouther Ben Hania (Tunisia, Franţa, Germania, Belgia, Suedia), cu Monica Belluci în distribuţie, „I Predatori”, de Pietro Castellitto (Italia), „Mainstream”, de Gia Coppola (SUA), nepoata cineastului Francis Ford Coppola, „Genus Pan”, de Lav Diaz (Filipine), „Zanka Contact”, de Ismael El Iraki (Franţa, Maroc, Belgia), „Guerra e Pace”, de Martina Parenti şi Massimo D’Anolfi (Italia, Elveţia), „La Nuit Des Rois”, de Philippe Lacote (Coasta de Fildeş, Franţa, Canada), „The Furnace”, de Roderick Mackay (Australia), „Careless Crime”, de Shahram Mokri (Iran), „Gaza Mon Amour”, de Tarzan Nasser şi Arab Nasser (Palestina, Franţa, Germania, Portugalia, Qatar), „Selva Tragica”, de Yulene Olaizola (Mexic, Franţa, Columbia), „Nowhere Special”, de Uberto Pasolini (Italia, România, Marea Britanie), „Listen”, de Ana Rocha De Sousa (Marea Britanie, Portugalia), „The Best is Yet to Come”, de Wang Jing (China), şi „Yellow Cat”, de Adilkhan Yerzhanov (Kazahstan, Franţa).

În cadrul Orizzonti vor concura şi şase scurtmetraje.

„The Duke”, de Roger Michell (Marea Britanie), cu Helen Mirren în distribuţie, „Night in Paradise”, de Park Hoon-Jung (Coreea de Sud), „Mandibules”, de Quentin Dupieux (Franţa, Belgia), „Love After Love”, de Ann Hui (China) şi „Assandira”, de Salvatore Mereu (Italia) se numără între cele opt lungmetraje de ficţiune care vor fi proiectate în afara concursului.

Cineastul american Abel Ferrara, cunoscut pentru filme ca „The Funeral”, „Mary” şi „Pasolini”, va fi recompensat cu trofeul onorific Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award.

Actriţa britanică Tilda Swinton şi regizoarea Ann Hui din Hong Kong vor primi anul acesta trofee Leul de Aur onorifice pentru întreaga carieră.

Cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia va avea loc între 2 şi 12 septembrie.