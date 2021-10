Festivalul Mad Cool 2022 de la Madrid anunță că Florence + The Machine şi Queens Of The Stone Age vor fi capete de afiş

Festivalul Mad Cool 2022 de la Madrid, care va reveni în format fizic după o pauză de trei ani în contextul pandemiei de COVID-19, a anunţat miercuri că trupele Florence + The Machine şi Queens Of The Stone Age vor fi capete de afiş la ediţia de anul viitor, relatează EFE

Nu sunt singurele noutăţi ale acestui eveniment la care sunt aşteptaţi să participe trupe şi artişti ca Nathy Peluso, Chvrches, Haim, Glass Animals, Natos and Waor, Lucy Dacus şi Flume, având în vedere că ediţia de anul viitor va fi prelungită cu încă o zi şi va dura în total cinci zile, pentru a marca cea de-a cincea aniversare a festivalului.

Festivalul se va desfăşura în perioada 6 - 10 iulie şi se aşteaptă să fie una dintre cele mai importante ediţii ale sale, având în vedere că a fost anunţată participarea şi altor nume sonore ca Metallica, Muse, The Killers, Kings of Leon, Imagine Dragons, St. Vincent sau Placebo.

În ziua de miercuri 6 iulie vor concerta Metallica, Twenty One Pilots şi Placebo, alături de Chvrches, Carly Rae Jepsen, Glass Animals, Wolf Alice, Yungblud, Yves Tumor sau Villagers, printre alte trupe ale momentului.

A doua zi, joi, vor fi capete de afiş Imagine Dragons şi The Killers, alături de Deftones, St. Vincent, Foals, Sigrid, Tove Love, Pale Waves şi spaniolii Viva Belgrado.

Muzica rock în diferitele sale registre va fi prezentă vineri cu Muse, Queens Of The Stone Age şi Faith No More drept capete de afiş, alături de Alt-J, The War On Drugs, surorile Haim, Parcels şi Black Pumas, fără a uita şi de alţi artişti cu stiluri diferite, precum Mo sau Jamie Cullum, potrivit Agerpres.ro.

Kings of Leon, Florece + The Machine ş Pixies vor prelua controlul sâmbătă 9 iulie, într-o zi de în care sunt de de asemenea programaţi Royal Blood, Zara Larsson, Editors, Leon Bridges şi Animal Collective, printre alţii.

Duminică 10 iulie, în ziua în plus adăugată festivalului, sunt aşteptaţi să concerteze artista argentiniană Nathy Peluso, rapperii spanioli Natos şi Waor, artistul britanic Sam Fender, trupa pop electronică Tones And I şi recentul laureat cu premiul Mercury al criticii britanice pentru cel mai bun album, Arlo Parks.

Organizatorii au anunţat că au fost deja puse în vânzare biletele de acces şi că cele achiziţionate pentru ediţiile din 2020 şi 2021 vor fi valabile şi pentru Mad Cool Festival 2022.