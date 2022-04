Fiecare zi este specială. 30 aprilie - Ziua internaţională a jazzului şi ziua pregătirii pentru situaţii de urgenţă

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare, conform Agerpres.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua internaţională a jazzului

Ziua Internaţională a Jazzului, sărbătorită în fiecare an pe 30 aprilie, evidenţiază un gen care uneşte oameni de pe tot globul. De asemenea, această zi invită comunităţi, şcoli, istorici şi artişti să înveţe despre rădăcinile jazzului şi impactul său.

Potrivit istoricilor muzicii, jazzul provine dintr-un amestec de muzică din ţările de origine ale sclavilor. În jurul anului 1819, aceşti sclavi se adunau duminica în Piaţa Congo când nu trebuiau să muncească. Piaţa Congo era situată în New Orleans, care este considerat locul de naştere al muzicii jazz. Sunetele sunt compuse din muzică caraibiană din Indiile de Vest, ritmuri din Africa şi melodii din bisericile din sud. Melodiile optimiste din teatre şi sunetele fanfarelor de alămuri au dat nota finală pentru muzica ragtime. Un alt gen de muzică, numit blues, a provenit din muzica spirituală bisericească cântată cu instrumente de alamă.

La sfârşitul anilor 1890, muzica ragtime şi blues s-au unit pentru a crea jazzul. Un lider de trupă afro-american pe nume Buddy Bolden este considerat primul om de jazz. În 1918, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, soldaţi francezi şi englezi au descoperit muzica jazz. De-a lungul anilor 1920, genul a devenit foarte popular. Astăzi, în ciuda faptului că jazzul nu mai este atât de ascultat ca înainte, acest gen de muzică încă are un mod de a uni culturi diferite. Mulţi consideră că muzica jazz simbolizează pacea şi unitatea, încurajează dialogul intercultural şi reduce tensiunile între indivizi, grupuri şi comunităţi.

În 2011, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a proclamat data de 30 aprilie ca Ziua Internaţională a Jazzului (#InternationalJazzDay). Primul eveniment a avut loc pe 30 aprilie 2012. Acesta a început la răsărit cu un concert în Piaţa Congo, New Orleans, şi s-a încheiat la apus cu un concert la sediul ONU din New York. Ziua a devenit cea mai mare sărbătoare a jazzului din lume.

Ziua ''preparatonului''

Ziua pregătirii maraton (preparaton) pentru situaţii de urgenţă, marcată pe 30 aprilie, ne reaminteşte că dezastre naturale precum cutremure, inundaţii sau incendii de vegetaţie se întâmplă brusc. Prin urmare trebuie să fim pregătiţi acum, nu mai târziu.

Această zi iniţiată şi marcată în Statele Unite oferă instrumente şi resurse pentru comunităţi şi cetăţeni care îi ajută să îşi pregătească afacerile, familiile şi şcolile în cazul unui dezastru. Mai mult sau mai puţin, este nevoie ca membrii comunităţii să se implice pentru a împiedica transformarea unei situaţii de criză într-o tragedie.

Acasă se poate crea un plan de urgenţă pentru familie. Documentele importante şi valoroase trebuie păstrate într-un singur loc uşor de accesat. Se pot planifica rute de evacuare pentru membrii familiei şi animalele de companie. De asemenea, numerele de urgenţă ca şi contactele membrilor familiei trebuie salvate din timp în telefoanelor tuturor. În funcţie de situaţia de urgenţă, poate fi nevoie de numerar de rezervă, accesibil pentru lucruri cum ar fi medicamente, îmbrăcăminte sau adăpost.

Marcarea zilei preparaton (#PrepareAthonDay) a fost anunţată prima dată în 2014 de Casa Alba ca parte a iniţiativei naţionale de pregătire a preşedintelui de atunci Barack Obama, aminteşte nationaldaycalendar.com.