Filipinele acuză China de tiruri cu tunuri cu apă asupra navelor sale într-o zonă contestată

Filipinele au acuzat joi paza de coastă chineză că a tras cu tunuri cu apă asupra navelor realimentând personalul militar filipinez din foarte disputata Mare a Chinei de Sud şi au cerut Beijingului "să retragă", notează AFP preluat de agerpres.

Ministrul filipinez de externe, Teodoro Locsin, a făcut cunoscut că i-a transmis Beijingului "indignarea, condamnarea şi protestul" în legătură cu incidentul care, după cum a afirmat, s-a produs marţi în timp ce navele filipineze se îndreptau spre atolul Second Thomas, în Insulele Spratly disputate de cele două ţări.

"Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar navele noastre au fost nevoite să-şi întrerupă misiunea de realimentare", a explicat Teodoro Locsin pe Twitter, apreciind "ilegal" comportamentul a trei nave chineze care au blocat trecerea şi au tras cu tunuri cu apă.Ministrul a descris navele filipineze ca "publice", sugerând că sunt nave civile, şi a informat că sunt acoperite de un pact de apărare reciprocă cu Statele Unite."China nu are dreptul de a aplica legea în aceste zone şi în jurul lor", a adăugat el, "trebuie să fie atentă şi să se retragă".Tensiunile din jurul acestei mări bogate în resurse naturale cresc în acest an, după ce sute de nave chineze au fost reperate în apropierea recifului Whitsun disputat, tot în Arhipelagul Spratly.China revendică aproape întreaga mare, prin care trec în fiecare an mii de miliarde de dolari în schimburi comerciale. Zona este revendicată şi de Brunei, Malaezia, Filipine, Taiwan şi Vietnam.Beijingul ignoră hotărârea din 2016 a unui tribunal internaţional care a considerat fără fundament pretenţiile sale istorice.