Film despre destinul unui actor român celebru, în cinematografe din 15 octombrie

Filmul "Scara", despre destinul unui actor român celebru, în regia lui Vlad Păunescu, intră în cinematografe din 15 octombrie, informează un comunicat transmis AGERPRES.

Pelicula urmăreşte parcursul unui tânăr venit din provincie la Bucureşti, unde devine unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale, un star al anilor '80, iar apoi o figură marcantă a evenimentelor din jurul Revoluţiei din Decembrie 1989 şi Mineriadei.

Inspirat din fapte reale, filmul este construit pe mai multe planuri şi surprinde viaţa în teatrele bucureştene şi magia din jurul unui spectacol legendar - "Karamazovii", de la Teatrul Nottara, demolările bisericilor de către comunişti sau zbuciumul interior al personajului principal, un rebel tot mai constrâns de regim, se arată în comunicat.

"E important ca toţi să înţelegem gravitatea pasivităţii şi cred că 'Scara' ne arată foarte bine care sunt efectele tăcerii, dar şi ale rebeliunii. Am jucat un om din aceeaşi branşă, un actor, deci multe din trăirile lui - de la drumul din provincie până în Bucureşti, intrarea într-un teatru nou, adaptarea la un nou colectiv, le-am simţit şi eu. Chiar dacă vremurile pe care personajul le trăieşte au fost mult mai complicate decât cele pe care le trăiesc eu, am încercat să înţeleg şi să redau pe ecran revolta lui Andrei - în faţa regimului, în faţa oamenilor, dar şi revelaţia din final, care l-a apropiat definitiv de credinţă", afirmă Vlad Păunescu, citat în comunicat.

Din distribuţia filmului, care numără peste 80 de personaje, fac parte actori consacraţi precum Eduard Trifa, Horaţiu Mălăele, Valentin Teodosiu, Ioana Crăciunescu, Nicodim Ungureanu, Ion Andrei Ionescu, Magda Catone, Dragoş Galgoţiu (regizor de teatru aflat la debut ca actor în lungmetraj), dar şi actori tineri ca Voica Oltean, Ana Maria Guran, Ada Galeş, Ioana Bugarin. Scenariul este semnat de Vlad Păunescu şi Constantin Chelba, scenografia de Sorin Dima, iar costumele de Oana Păunescu.

Regizorul Vlad Păunescu dedică acest film tuturor "făcătorilor" de spectacole: "Am trăit şi eu şi soţia mea, Oana Păunescu, care semnează costumele filmului, printre actori, regizori, creatori de teatru, film sau artă. Dorinţa mea a fost să le dedicăm lor acest film. Le mulţumesc că există, pentru că fără ei nu aş fi existat nici eu, nici soţia mea. Am ales să spun această poveste pentru că face parte din trecutul meu, am trăit acele vremuri, alături de oamenii ale căror destine am încercat să le transpun acum pe ecran. Cred că este o istorie importantă, care trebuie ştiută mai ales de tinerii născuţi după Revoluţie, ca să nu se mai repete".

"Scara" este o producţie Castel Film, realizată cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei.

Programul proiecţiilor va fi anunţat pe paginile de Facebook şi Instagram ale filmului.