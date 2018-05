Filme, benzi desenate și jocuri video la Romexpo. Ediția a VI-a East European Comic Con se lansează astăzi

East European Comic Con, ediţia a VI-a, cel mai mare eveniment din estul Europei dedicat pasionaţilor de filme, seriale, benzi desenate, jocuri video, are loc de vineri până duminică în complexul Romexpo, potrivit Agerpres.

Abonamentele valabile toate cele trei zile pot fi achiziţionate online pe site-ul www.comic-con.ro/tickets iar biletele în format fizic pot fi găsite în magazinele din reţeaua Eventim. Biletele vor fi disponibile şi la intrarea în spaţiul de eveniment, în limita stocului disponibil.

Potrivit organizatorilor, vizitatorii se vor putea bucura, pe parcursul celor trei zile, de diverse activităţi, printre acestea numărându-se concursuri de cosplay, Tronul de Fier pe care fanii serialului Game of Thrones se pot fotografia, singurul Escape Room mobil cu tematică Game of Thrones din Europa, zeci de expozanţi în zona de târg, numeroase activări ale companiilor din domeniul tech, organizarea a zeci de turnee pentru cele mai populare jocuri ale momentului: LoL, CSGO, PUBG, Fortnite, FIFA sau HearthSTone, unde oricine poate participa şi de unde se poate pleca acasă cu premii.

La cea de-a VI-a ediţie East European Comic Con, publicul va avea posibilitatea să întâlnească şase actori internaţionali: Gethin Anthony ("Game of Thrones", "Aquarius"), Andrew Scott ("Sherlock"), Jim Beaver ("Supernatural", "Deadwood"), Staz Nair ("Game of Thrones", "Humans"), Chris Rankin ("Harry Potter") şi David Gillies ("The Original's", "Spider-Man"), cel care l-a înlocuit în ultimul moment pe Giancarlo Esposito, care nu va mai putea lua parte la evenimentul din 18-20 mai din cauza reprogramării unor filmări.

Potrivit organizatorilor, cei care şi-au achiziţionat bilete pentru autografe sau poze cu Giancarlo Esposito le pot folosi pentru actorii Daniel Gillies, Jim Beaver şi Andrew Scott, fără vreun alt cost suplimentar. Cei care îşi doresc recuperarea contravalorii biletelor pentru actor o pot face de la punctele de vânzare de unde şi le-au achiziţionat. În ceea ce priveşte biletele cumpărate online, recuperarea se poate realiza în termen de 10 zile, printr-un e-mail trimis site-urilor reţelelor de pe care au fost cumpărate.

Pe Aleea Artiştilor de la East European Comic Con vor mai participa ilustratorii David Lloyd (unul dintre cei doi creatori ai benzii desenate, ecranizată ulterior, "V for Vendetta"), Guillermo Ortego ("Astonishing X-Men", "Moon Knight", "X-Factor", "Batman Eternal" şi "Superman Unchained") şi Maya & Yehuda Devir (cunoscuţi pentru ilustraţiile ingenioase ale vieţii lor de zi cu zi).

East European Comic Con se desfăşoară în pavilioanele C1 şi B1 din complexul Romexpo, informează organizatorii.