Filmele lui Tarantino, Scorsese și Jay Toach sunt favoritele premiilor Sindicatului Actorilor Americani

Nominalizările premiilor acordate de Sindicatul actorilor americani (Screen Actors Guild Awards- SAG) au fost anunțate miercuri, cele mai multe mențiuni fiind adunate de pelicule lansate în 2019 de Quentin Tarantino, Martin Scorsese și Jay Roach, arată Variety, potrivit MEDIAFAX.

Nominalizările premiilor acordate de Sindicatul actorilor americani pentru film și televiziune au fost anunțate de la Pacific Design Center din West Hollywood.

Dintre producțiile de televiziune, cele mai multe nominalizări au mers spre “Fleabag”, de Phoebe Waller-Bridge și “The Marvelous Mrs. Maisel”, cu Rachel Brosnahan în rolul principal.

Vedeta din “Superstore”, America Ferrera, și actrița cunoscută din producția “Black Panther”, Danai Gurira au fost cele care au dat publicității din Los Angeles listele de nume și titluri reținute pentru ceremonia programată la începutul anului 2020.

Cea de-a 26-a ediție a premiilor Sindicatului actorilor americani se acordă pe 19 ianuarie 2020, la Shrine Auditorium, din Los Angeles.

Pentru interpretarea unui rol principal masculin în cursă sunt Christian Bale (“Ford v Ferrari”), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”), Adam Driver (“Marriage Story”), Taron Egerton (“Rocketman”) și Joaquin Phoenix (“Joker”).

Pentru interpretarea unui rol principal feminin concurează Cynthia Erivo (“Harriet”), Scarlett Johansson (“Marriage Story”), Lupita Nyong’o (“Us”), Charlize Theron (“Bombshell”) și Renée Zellweger (“Judy”).

În ceea ce privește rolurile secundare masculine, nominalizați sunt Jamie Foxx (“Just Mercy”), Tom Hanks (“A Beautiful Day in the Neighborhood”), Al Pacino (“The Irishman”), Joe Pesci (“The Irishman”) și Brad Pitt (“Once Upon a Time in Hollywood”). Actrițele care au jucat roluri secundare și s-au remarcat pentru SAG sunt Laura Dern (“Marriage Story”), Scarlett Johansson (“Jojo Rabbit”), Nicole Kidman (“Bombshell”), Jennifer Lopez (“Hustlers”) și Margot Robbie (“Bombshell”).

Pentru distribuție sunt nominalizate peliculele “Bombshell” (Lionsgate), “The Irishman” (Netflix), “Jojo Rabbit” (Fox), “Once Upon a Time in Hollywood” (Sony) și “Parasite” (Neon).

Pentru interpretarea unui actor în producții de televiziune și seriale concurează în continuare Mahershala Ali (“True Detective”), Russell Crowe (“The Loudest Voice”), Jared Harris (“Chernobyl”), Jharrel Jerome (“When They See Us”) și Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”). Pentru interpretare feminină în televiziune sunt nominalizate Patricia Arquette (“The Act”), Toni Collette (“Unbelievable”), Joey King (“The Act”), Emily Watson (“Chernobyl”) și Michelle Williams (“Fosse/Verdon”).

Pentru seriale de dramă sunt nominalizați actorii Sterling K. Brown (“This Is Us”), Steve Carell (“The Morning Show”), Billy Crudup (“The Morning Show”), Peter Dinklage (“Game of Thrones”) și

David Harbour (“Stranger Things”), distincția care corespune pentru categoria actrițe fiind disputată în continuare de Jennifer Aniston (“The Morning Show”), Helena Bonham Carter (“The Crown”), Olivia Colman (“The Crown”), Jodie Comer (“Killing Eve”) și Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”).

Pentru comedie în serial de televiziune sunt nominalizați actorii Alan Arkin (“The Kominsky Method”), Michael Douglas (“The Kominsky Method”), Bill Hader (“Barry”), Andrew Scott (“Fleabag”) și Tony Shalhoub (“The Marvelous Mrs. Maisel”). Actrițele care speră să fie premiate pentru prestația într-o comedie de televiziune sunt Cristina Applegate (“Dead to Me”), Alex Borstein (“The Marvelous Mrs. Maisel”), Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”), Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”) și Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”).

Pentru distribuția unui serial dramă sunt remarcate “Big Little Lies” (HBO), “The Crown” (Netflix), “Game of Thrones” (HBO), “The Handmaid’s Tale” (Hulu) și “Stranger Things” (Netflix).

Pentru comedie sunt nominalizate distribuțiile din “Barry” (HBO), “Fleabag” (Amazon), “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon) și “Schitt’s Creek” (CBC Television).

Pentru echipa de cascadori concurează serialele “Game of Thrones”, “GLOW”, “Stranger Things”, “The Walking Dead” și “Watchman”. La aceeași categorie, între filmele de lung metraj sunt remarcate “Avengers: Endgame”, “Ford v Ferrari”, “The Irishman”, “Joker” și “Once Upon a Time in Hollywood”.

Sindicatul actorilor americani este format din aproximativ 165.000 de artişti de film şi televiziune. Premiile SAG pot oferi o idee despre actorii favoriţi în cursa pentru premiile Oscar- cu o rată de succes de 50%-, acordate de Academia de film americană. Unul dintre motive este și acela că o parte dintre cei care votează pentru SAG se regăsesc și între membrii votanți pentru Oscaruri.