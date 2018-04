Filmul care va doborî toate recordurile: 'Avengers: Infinity War' poate deveni pelicula cu cele mai mari încasări din toate timpurile - VIDEO

Filmul cu supereroi ar putea stabili un nou record pentru weekendul de lansare, după ce a avut încasări la nivel internaţional de 179 de milioane de dolari în primele trei zile şi de 106 milioane de dolari numai vineri în cinematografele nord-americane, relatează Hollywood Reporter.

"Avengers: Infinity War" ar putea aduna în America de Nord nu mai puţin de 240 de milioane de dolari în primul weekend de lansare, la mică distanţă de recordul de 248 de milioane de dolari stabilit de "Star Wars: The Force Awakens", scrie agerpres.ro.

Compania Disney este ceva mai prudentă şi sugerează o lansare internă cu un box-office de 225 de până la 240 de milioane de dolari. Până acum "Infinity War" este sigur de locul al doilea în topul celor mai profitabile lansări, eclipsând "Star Wars: The Last Jedi" (220 de milioane de dolari).

La nivel internaţional, "Infinity War" ar putea eclipsa "The Fate of the Furious", lansarea cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Iar asta fără încasările din China, unde filmul va fi lansat abia pe 11 mai, notează Hollywood Reporter.

În întreaga lume încasările din primele trei zile de rulare (de miercuri până vineri) au fost de 178,5 milioane de dolari, estimându-se că veniturile aduse de primul weekend de rulare ar putea ajunge la 284,5 milioane de dolari.

Încasările filmului din America de Nord s-au ridicat la 106 milioane de dolari, cea de a doua cea mai bună zi din istorie după rezultatul de 119,2 milioane de dolari obţinut de "Star Wars: Force Awakens" în prima zi. Până acum, ziua cea mai bună pentru un film cu supereroi a fost a peliculei "Avengers: Age of Ultron" (84,4 milioane de dolari).

De asemenea, singurele două filme cu supereroi care au depăşit nivelul de încasări de 200 de milioane de dolari în weekendul de lansare sunt "The Avengers" (207,4 milioane de dolari) şi "Black Panther" (202 milioane de dolari).