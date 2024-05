Gabriela Firea: Faptul că România este membră UE şi NATO ne oferă siguranţă şi oportunitatea de ne dezvolta

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi că apartenenţa României la UE şi NATO "ne oferă o siguranţă", dar şi oportunitatea de ne dezvolta prin fondurile europene, informează Agerpres.

"Sărbătorim, din nou, Ziua Europei având încă la graniţă cel mai sângeros conflict pe care 'Bătrânul continent' îl cunoaşte de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial. Este un avertisment pentru noi, ce mai norocoşi, din partea paşnică a Europei, că pacea nu este un dat. Rămânem motivaţi să ne facem auzită vocea ca naţiune în UE, dar mai sunt lucruri de făcut pentru binele tuturor românilor. Faptul că România este membră UE şi NATO ne oferă o siguranţă, dar şi oportunitatea de ne dezvolta prin fondurile europene. Am făcut paşi importanţi şi cu privire la spaţiul Schengen, în timpul acestei guvernări. Şi chiar dacă nu suntem cu toate graniţele deschise încă, sunt sigură că vom depăşi şi acest obstacol politic", a transmis Firea pe Facebook în mesajul său de Ziua Europei.

Ea a adăugat că "trebuie să privim mereu şi partea plină a paharului" şi că România a reuşit, în timpul unei singure generaţii, să recupereze distanţa economică mare care ne separa şi de state vestice, dar şi de vecinii din Estul Europei.

"Am depăşit economic Ungaria, Grecia, Portugalia, cu un PIB/cap de locuitor mai mult decât dublu faţă de 1990. În plus, pentru fiecare euro cu care am contribuit la bugetul UE, am primit înapoi 3 euro. Din 2007, până la finalul anului 2023, România a atras fonduri europene de aproape 90 miliarde euro şi a plătit la UE puţin peste 29 miliarde euro. Aşadar, profitul din relaţia cu UE depăşeşte 60 de miliarde de euro. Nu există perfecţiune, dar cei care critică UE, din spirit politicianist sau mânaţi de interesul de a sabota politic această construcţie, nu cu argumente constructive şi bune intenţii, vor fi sancţionaţi la vot în aceste alegeri europene", a menţionat Firea.

Firea a afirmat că datoria politicienilor este să dovedească cetăţenilor că viaţa lor se poate schimba în bine, concret, cu ajutorul Uniunii Europene.

"Comunităţile se pot moderniza şi pot deveni mai prietenoase cu cetăţenii. În mandatul meu de primar general, Primăria Capitalei a atras 1 miliard de euro, fonduri europene nerambursabile, prin care am modernizat transportul în comun sau sunt schimbate ţevile vechi ale reţelei de termoficare", a scris Gabriela Firea.