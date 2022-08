Fiul lui Gică Popescu a plecat de la echipa lui Hagi și a semnat cu FC Voluntari

FC Voluntari a anunţat, miercuri, pe Facebook, transferul mijlocaşului formaţiei Farul Constanţa, Nicolas Popescu (19 ani), fiul fostului internaţional Gheorghe Popescu, care a semnat un contract pentru patru sezoane cu gruparea ilfoveană.

"FC Voluntari anunţă transferul definitiv al jucătorul Nicolas Popescu de la Farul Constanţa, el semnând cu echipa noastră pe o perioadă de 4 ani", a anunţat FC Voluntari, care precizează că jucătorul s-a alăturat deja lotului condus de Liviu Ciobotariu, informează News.ro.

În vârstă de 19 ani, Nicolas Popescu evoluează pe postul de mijlocaş central şi a fost format la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. El este dublu campion naţional cu Farul la categoriile Under 17 şi Under 19 şi a debutat în Liga I la 25 iulie 2021, unde are 7 partide disputate.



Mijlocaşul a participat cu reprezentativa Under 19 a României la Campionatul European disputat în această vară în Slovacia. În total, el are 10 prezenţe la echipa naţională U19 a României.