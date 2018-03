Florin Călinescu, ÎN LACRIMI: Momente emoţionante la Pro TV - vedeta nu s-a mai putut stăpâni / VIDEO

Vedeta ProTV, Florin Călinescu, a fost protagonistul unor momente emoţionante. Acesta a fost surprins cu ochii în lacrimi la ultima ediţie de la Românii au Talent. Amelia Uzun și Anca Cernicova, mamă și fiică, au impresionat juriul de la Românii au talent, interpretând piesa „One upon a december".

Citeşte şi: ULTIMA ORĂ - Iohannis DEZVĂLUIE ce a discutat cu Frans Timmermans. Mesaj TRANŞANT al şefului statului: 'Eficienţa DNA, de NECONTESTAT...'

Momentul artistic excepțional și relația specială dintre mamă și fiică a încântat juriul Cei patru jurați le-au trimis pe concurente în etapa urmptoare cu patru de DA. Juriul a fost vizibil emoționat, Florin Călinescu fiind juratul care a și suspinat, fiindu-i greu să se exprime în momentul jurizării. „În general, sunt rezistent și pot să domin... Am văzut multe, am trăit multe și am pățit multe. E întotdeauna o teamă continuă de când fac această meserie, de momentele în care nu pot să... (...) Sunt lucruri care vin dintr-o raportare personală vizavi de ce se întâmplă pe scenă. Îmi umple mie sau îmi smulge o filă dintr-un caiet de amintiri și cu asta, basta.", a spus Florin Călinescu.

Citete şi: Numărul 2 din Comisia Europeană, anunţ ŞOC despre raportul pe activitatea DNA: 'Nu Guvernul trebuie să verifice...' / VIDEO

Şi Andi Moisescu a fost emoţionat după acest moment. „Sunt realmente impresionat de capacitatea ei de control a vocii la vârsta asta.", a spus Andi Moisescu.