Florin Cîțu a oftat la Digi24 când a fost întrebat de creșterea pensiilor: cum o să se ia decizia finală

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat duminică seară la Digi24, rugat să răspundă foarte sincer dacă el crede că va crește punctul de pensie cu 40% în 2020 așa cum prevede legea:

„(Ofteaza) Nu stiu, aici trebuie sa avem dezbatere publica. Dar eu ca ministru al finantelor publice am avut grija la formarea bugetului sa aloc sumele necesare. Ceea ce ne spun agentiile de rating, ce ne spune Consiliul Fiscal si ne spune si BNR esta ca da, exista un risc mare legat de stabilitatea financiara pe termen mediu si lung daca mergem in aceasta directie (...) Problema cu cresterea pensiilor nu este cu cresterea in sine, problema este ca lege a fost trecuta prin Parlament fara sursa de finantare si a spus 'Descurcati-va'. In moment de boom economic poti sa inchizi ochii, in perioade de criza e foarte greu. Dar acum nu avem o decizie, mergem mai departe. Nu pot sa va dau eu un raspuns, este o decizie politica pe care trebuie sa o ia guvernul romaniei. Ceea ce trebuie sa stie toti romanii este ca nu va exista nicio problema cu plata pensiilor asa cum sunt astazi”.

