Florin Cîțu: Cei de la PSD sunt TERORIȘTI economici! Instituțiile statului ar trebuie să se autosesizeze

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu susține că cei din PSD sunt ”teororiști economici” și consideră că instituțiile abilitate ar trebui să se sesizeze din cauza ”scenariilor apocaliptice” lansate de liderii PSD.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 70: Cum să strigi M..E PSD și să o iei de la PNL! Cîțu are anvergură de dictator

Pe cei din PSD îi numește „teroriști economici” pentru că au cerut constant ridicarea restricțiilor în timpul stării de urgență și că amenință Guvernul cu ne-prelungirea stării de alertă și cu moțiunea de cenzură, riscând „să arunce România în aer”.

„Toate aceste instigari la ura si la a instaura frica in cetățeni, teamă pe starea de urgență. Din punctul meu de vedere, au incalcat ordonanțele militare.

Să vii să minți în halul ăsta și să instigi frică , exact în stilul ăla comunist cu care sunt obisnuiti ei. Să ii faci pe oameni să le fie teamă si sa ii sperii...

Cred că au incalcat cateva ordonante militare.

Cred ca instituțiile ar trebui să se autosesizeze aici.

Să vadă cum în perioada de stare de urgență jucau poker cu sanatatea romanilor și veneau cu toate acele scenarii apocaliptice de-i speriau pe toti cand eram toti afectati”, a declarat ministrul Finanțelor, marți, la finalul emisiunii „Legile puterii” de la Realitatea PLUS.

Florin Cîțu a mai spus că o moțiune de cenzură ar arunca România în aer în această perioadă de criză sanitară și economică provocată de epidemia de coronavirus.

„Pe ei nu-i interesează decât să arunce România în aer. O motiune de cenzura in plină criza economica asta inseamna: arunci România în aer. SI vor face acest lucru tot timpul. Sunt teroriști economici. (...)

Sunt aceiasi oameni care dupa ce a expirat starea de urgenta ne spuneau ca nu mai este nevoie (de prelungirea stari ide urgenta - n.red.). Sa dam drumul, de ce ținem economia închisă, știau ei mai bine.

Sunt aceiasi oameni care au jucat poker cu sănătatea românilor. Acești oameni sunt iresponsabili. Cine merge pe mâna acestor oameni riscă foarte mult.

Pentru că, dacă am fi mers pe mâna lor atunci, da, am fi avut foarte, foarte multe decese în România. Atunci ar fi fost un dezastru.

Și nu am mers pe mâna lor. Și președintele a făcut foarte bine că a prelungit starea de urgență.

Dar acești oameni, eu le-am spus atunci, că au comportament criminal.

Pentru că e inadmisibil, în plină criză de pandemie..., Spania încă are stare de urgență. Veniseră cu același tip de comunicare agresivă, peste tot, că trebuie să dăm drumul stării de urgență. Au si negat existenta pandemiei. Sunt aceiasi oameni care acum vin cu aceleasi scenarii apocaliptice.

Dar, de fiecare dată, și aici trebuie sa aiba incredere romanii, de fiecare data noi am avut dreptate. Am scos România din aceasta perioada de criza de sanatate foarte bine si le garantez romanilor ca si perioada de criza economica o vom trece peste ea foarte bine. Acest Guvern a luat masurile foarte bune pe care lte tari nu le-au luat”, a spus Florin Cîțu, marți seară, la „Legile puterii”, la Realitatea Plus.