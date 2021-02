Florin Cîțu, despre formula lui Kelemen Hunor pentru pensiile speciale: Vreau să văd analiza din spate, eu nu fac declarații politice / VIDEO

PremieruL Florin Cîțu a spus joi, la Digi24, despre propunerea vicepremierului Kelemen Hunor (UDMR) de impozitare a pensiilor speciale cu 99% valoarea care depășește indemnizația președintelui României, că vrea să vadă „analiza din spate”.

„Sunt mai multe variante, cand o sa am o analiza vom vedea variantele. Eu nu vreau sa stau acum sa discut....noi politicienii facem declaratii politice de foarate multe ori, sunt doar declaratii politice. Deci nu stiu, Poate dl Hunor are o analiza in spate, nu am vazut-o, vreau sa o vad, nu pot sa comentez asa ceva. Eu va spun ca ceea ce vreau eu sa fac este in strategia fiscal-bugetara, eu nu fac declaratii, vom duce deficitul bugetar sub 3% in 2024”, a declarat Florin Cîțu.

Premierul a spus că pensiile speciale vor dispărea „cand vom implementa reforma pensiilor, pensii bazate pe contributivitate”.