Florin Cîțu: Trecem la locuri de muncă bine plătite, pregătim terenul pentru o schimbare de paradigmă - VIDEO

Premierul Florin Cîțu a declarat joi, la o dezbatere organizată de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România, că România trebuie să renunțe la a fi atractivă prin salariile mici pe care trebuie să le plătească firmele care vin în țară.

„Romania trebuie sa treaca la nivelul urmator. Cum schimbam paradigma? Lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt simple. Trecem la un mod de dezvoltare economica in care locurile de munca sunt bine platite, deci atractivitatea Romaniei nu o sa mai fie cu locuri de munca ieftine pentru tipuri de munca care nu aduc valoare adaugata mare. Schimbam lucrurile, trecem la locuri de munca bine platite care aduc valoare adaugata mare. Pentru a fi competitivi azi la nivel global, trebuie sa te duci in aceasta directie, unde ai valoare adaugata mare si marja de profit mare. Asta inseamna forta de munca calificata, pentru asta pregatim terenul si in Romania”, a declarat Florin Cîțu.