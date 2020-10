Florin Roman: 'Torţionarii dovediţi ai regimului comunist rămân fără privilegii. Aplicarea acestei legi nu-i va lăsa pe mulţi să doarmă bine'

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, în calitate de for decizional, Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensile militare de stat. Liderul deputaţilor liberali, Florin Roman, a afirmat că ”torţionarii dovediţi ai regimului comunist rămân fără privilegii”. ”Consider că aplicarea acestei legi nu-i va lăsa pe mulţi torţionari să doarmă bine”, a afirmat Roman.

”Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege pe care l-am iniţiat ca deputat liberal şi care lasă fără privilegii torţionarii regimului comunist. Legea mi-a fost propusă de Marian Ceauşescu şi, ca om care ascultă vocea străzii, am iniţiat-o şi am susţinut-o până la adoptare. Practic, torţionarii regimului comunist, cu hotărâre definitivă a instanţei, nu vor mai primi pensii militare. Sunt deja celebre câteva cazuri de foşti comandanţi de penitenciare, care în perioada comunistă au comis crime împotriva umanităţii, din motive politice, după care s-au bucurat de privilegiul unei pensii substanţiale”, a transmis, marţi, liderul deputaţilor PNL după adoptarea legii, potrivit news.ro.

Florin Roman face referire la fostul comandant al închisorii de la Râmnicu Sărat, Alexandru Vişinescu.

”Torţionarul Vişinescu a ordonat persecutarea a peste 138 de deţinuţi, înfometaţi, lăsaţi fără asistenţă medicală sau puşi la muncă până la epuizare fizică. Tortura şi bătaia au fost folosite ca instrumente de “reeducare”. Consider că aplicarea acestei legi nu-i va lăsa pe mulţi torţionari să doarmă bine. Este doar începutul luptei împotriva torţionarilor care au schingiuit în închisorile comuniste lideri ai PNL şi PNT, lideri ai studenţilor şi pe toţi cei care s-au opus cu curaj ororilor comunismului”,a mai transmis Roman.

„Pensionarul a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiuni contra umanităţii”, prevede proiectul de lege adoptat marţi, decizional, de către deputaţi.

Nu beneficiază de pensie de serviciu ori de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pensionarii care au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii. Aceste persoane beneficiază de pensie în sistemul public, în condiţiile legii.

„În cazul condamnării definitive a unui pensionar militar pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, instanţele judecătoreşti au obligaţia să comunice, în scris, casei de pensii sectoriale în evidenţele căreia se află pensionarul condamnat, informaţii de natură să conducă la încetarea pensiei”, mai arată iniţiatival legislativă.

Pe 21 octombrie 2019, Senatul a adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, marţi decizonal de Camera Deputaţilor, prin urmare legea merge la promulgare.