Florin Segărceanu: Înţelegem decizia Simonei Halep de a nu juca în Fed Cup, e normal să se concentreze pe Jocurile Olimpice

Căpitanul nejucător al echipei României, Florin Segărceanu, a declarat, vineri seara, că înţelege decizia Simonei Halep de a nu juca în 2020 în Fed Cup, precizând că e normal ca ea să se concentreze pe Jocurile Olimpice de la Tokyo, scrie Agerpres.

"Ştiam de decizia ei, am discutat împreună despre această problemă. Noi o înţelegem, urmează un an greu pentru ea. Fed Cup în formula nouă este o competiţie foarte dificilă şi e normal ca Simona să se concentreze pe Jocurile Olimpice. Este anul în care ea poate să aducă României medalii, ceea ce e foarte important. Eu spun că tenisul românesc poate câştiga trei medalii la Tokyo", a menţionat Segărceanu, prezent la Gala Tenisului Românesc.

Jucătoarea Simona Halep a anunţat, vineri seara, că în anul 2020 nu va evolua pentru echipa României în Fed Cup pentru a se concentra pe participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo acolo unde speră să câştige o medalie.



"După discuţii multe cu echipa, am ales Jocurile Olimpice. Ca să fiu capabilă şi aptă 100% în mintea mea cu pregătirea am ales să joc doar la Jocurile Olimpice şi o voi face cu mândrie şi cu mare onoare. A fost o decizie foarte grea pe care a trebuit să o iau, dar e cel mai bine pentru toţi. Aşa am hotărât împreună cu echipa de Fed Cup. Oricum sunt alături de echipă întotdeauna când joacă. Atenţie, nu este o retragere de la Fed Cup, este doar an olimpic şi am ales să joc la Tokyo. Jocurile Olimpice reprezintă prioritatea mea pentru că îmi doresc tare mult să câştig o medalie, de aceea voi participa la tot ce se poate, simplu, dublu şi dublu mixt. Voi face totul pentru a obţine un rezultat bun şi să aduc o medalie ţării noastre", a spus ea.



Echipa feminină de tenis a României întâlneşte pe 7-8 februarie 2020, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, selecţionata Rusiei în barajul de calificare la turneul final al Fed Cup.