Florin Tănase, după 2-0 cu CSU Craiova: 'Am ratat multe ocazii. Simt că suntem mult mai puternici ca în anii trecuţi'

Florin Tănase este bucuros pentru victoria sa în meciul cu CSU Craiova, care duce echipa din Capitală pe primul loc din Liga I.

"Mă bucur că am revenit, că sunt sănătos şi mă bucură victoria. Am pierdut nemeritat la Cluj, dar acum sunt bucuros că am revenit pe primul loc. Au controlat prima repriză, iar noi i-am surprins, în repriza a doua am fost mult mai buni pe tranziţie. Am ratat multe ocazii, sper să ne intre cu Sepsi. Sperăm ca starea gazonului de la Mogoşoaia să fie bună şi să facem un meci bun. Simt că suntem mult mai puternici ca în anii trecuţi", a declarat Tănase la Digisport.

Formaţia FCSB a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa CSU Craiova şi a urcat pe primul loc în Liga I.

Golurile au fost marcate de Man, în minutele 39 şi 55.

