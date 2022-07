Florin Tănase a plecat de la FCSB! Gigi Becali primește 3 milioane de euro: 'Sunt liniştit. Aveam un stres mai mult cu salariu. Am scăpat de 40.000 de euro'

Florin Tănase, fotbalistul echipei FCSB, s-a transferat în China pentru suma de 3 milioane de euro.

Mijlocașul vicecampioanei va juca la echipa Shanghai Port. Chinezii vor plăti pentru vedeta echipei lui Gigi Becali suma de 3 milioane de euro.

"Sunt liniştit. Aveam un stres mai mult cu salariu. Am scăpat de 40.000 de euro, plus 3 milioane de euro. Nu mai dau bani din buzunar. Iau 1,5 milioane de euro de la Betano, plus 3 milioane de euro de la Tănase. Nu se mai vorbeşte de retragere acum. Deja s-a făcut bugetul. Nu mai trebuie să dau bani de la mine", a declarat Becali la Pro Arena.

Florin Tănase va pleca de urgență în China pentru a face vizita medicală și nu va juca pentru FCSB în returul de joi, cu Saburtalo, în Conference League.

Tănase are 27 de ani și joacă la FCSB de 5 ani. La echipa Shanghai Port, el va primi un salariu de un milion de euro, potrivit unor surse din lumea sportului.

Florin Tănase va fi al doilea român din campionatul Chinei, după Nicolae Stanciu, fost la FCSB, care este lider cu Wuhan Three Towns. Mijlocașul în vârstă de 29 de ani are 6 goluri și 6 pase decisive în zece partide.