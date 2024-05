Flota fantomă a Rusiei din Mediterana lucrează din greu. Grecia încearcă să blocheze transbordările masive de petrol din Mediterana

Se reamintește că la 1 mai, Atena a recurs la o primă măsură în acest sens cu scopul de a oferi o soluție indirectă, dar pe cât posibil eficientă, la fenomenul de transbordare a petrolului în Golful Laconian, un fenomen înregistrat în ultimii doi ani ca fiind una dintre cele mai reușite operațiuni de eludare a sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, relatează Kathimerini citat de Rador Radio România.

Concret, forțele navale grecești au blocat apele internaționale din Golful Laconian, unde aveau loc transbordările ilegale de petrol rusesc cu scopul ca petrolul respectiv să-și piardă ”eticheta” rusească prin transferarea pe o navă nesupusă sancțiunilor. Acest transfer se realiza în apele internaționale din Golful Laconian, adică la o distanță mai mare de șase mile marine de uscat. Acest fapt restrânge în esență aria de acțiune a autorităților elene, întrucât Garda de Coastă nu poate efectua controale sau inspecții pe navele comerciale aflate în afara apelor teritoriale ale Greciei decât dacă acestea navighează sub pavilion elen. În plus, nu există o misiune internațională sau mandat special care să permită verificări la bordul navelor în apele internaționale, ca de exemplu în cazul misiunii „Pace” a UE pentru respectarea embargoului asupra armelor către Libia.

Potrivit unei relatări Reuters de astăzi, Grecia a extins notificarea NAVTEX pentru exerciții militare în zona Golfului Laconian. „Inițial notificarea trebuia să expire pe 9 mai, dar a fost prelungită astăzi”, a declarat un oficial al Ministerului Apărării de la Atena pentru agenția internațională de știri, sub condiția anonimatului.

După invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, sancțiunile internaționale au îngreunat din ce în ce mai mult comerțul cu petrol rusesc, ceea ce a determinat căutarea unor „alternative” pentru exportul acestuia, inclusiv prin transferuri offshore de pe o navă pe alta.

Un oficial guvernamental grec a declarat pentru Reuters că Atena intenționează să extindă dispozițiile cu privire la exercițiile militare din zonă, ceea ce ar putea împiedica în cele din urmă transportul în apropierea apelor teritoriale grecești.

În ultimele luni, apele din jurul țărmurilor sudice ale Greciei și din Golful Laconian au devenit loc de întâlnire pentru transportatorii de petrol, în special pentru navele-cisternă care transbodează petrol rusesc pe alte nave. Navele sunt poziționate dincolo de limita de șase mile marine de coastă pentru a evita controlarea mărfurilor și a navelor de către autoritățile elene.

Cazul flotei de petroliere rusești „fantomă” din Golful Laconian a fost dezvăluit de presa internațională și națională. Totodată, au existat și mai multe atenționări din partea partenerilor și aliaților Atenei, care s-au grăbit să plaseze Grecia printre țările care ocolesc sancțiunile, în ciuda faptului că Atena a fost printre primii care le-au impus.

