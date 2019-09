Folk You! - Florian Pittis, în topul celor mai populare festivaluri muzicale din România

Folk You! - Florian Pittis, un festival muzical înființat în urmă cu 15 ani și care, anul acesta, are loc de vineri până duminică în Vama Veche, se numără printre cele mai populare evenimente de profil din România, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

Cea de-a XIV-a ediție a Smart Festivalului Folk You! Florian Pittiș de la Vama Veche, organizat de Mișcarea de Rezistență, va avea loc de vineri până duminică și aduce în fața publicului artiști precum Maria Gheorghiu, Nicu Alifantis, Mircea Rusu Band, Taxi, Firma, byron, Mircea Baniciu Band, Cristi Minculescu, Walter & Boro, Alex Calancea și Lupii și Celelalte Cuvinte.

"Pornit sub auspiciul: «N-am venit să cerem, am venit să dăm», Folk you! - Florian Pittis nu are parte de resurse financiare comparabile cu ale celorlalte festivaluri organizate în România, dar se bucură de cea mai importantă dintre ele: dragostea și statornicia publicului", se arată în comunicat.

Într-un studiu sociologic realizat Starcom, privind profilul participanților la cele mai importante evenimente muzicale care au loc în România, Folk You! se află pe locul al optulea din punct de vedere al notorietății, cu toate că, spre deosebire de celelalte festivaluri, nu s-au investit sume impresionante în marketing și PR, organizatorii preferând să aloce acești bani evenimentului în sine, oferindu-l gratuit spectatorilor.

Performanța realizată de Folk you! în privința notorietății sale este comparabilă cu cea a marilor festivaluri din România - Neversea, Untold etc. -, remarcabil fiind însă faptul că este realizat cu un buget de câteva zeci de ori mai mic.

În studiul realizat de Starcom România, datele sunt analizate strict din punctul de vedere al consumatorului de eveniment, fiind luate în caldul vârsta preponderentă a participanților, venitul, statutul

marital, nivelul de notorietate al respectivului eveniment și alte aspecte. Starcom a analizat toate aceste segmente fără a ține cont de genul de muzică din cadrul respectivelor manifestări.

Astfel, la Folk You - Florian Pittis, publicul acoperă toate vârstele, predominante fiind categoriile 25 - 34 ani (26%) și 45 - 55 ani (28%), cu un venit peste medie, câștigurile fiind situate între 4.000 - 5.000 de lei lunar.

58% dintre spectatori vin cu copiii la concerte, iar majoritatea participanților au studii superioare (51%). Cei mai mulți dintre cei prezenți sunt căsătoriți (63%).

Argumentele hotărâtoare care îi determină pe spectatorii Folk You să vină la eveniment sunt numele artiștilor care concertează (88%), iar doar 47% dintre ei țin cont de distanța la care se află de mare. 62% dintre spectatorii Folk You! vin cu mașina, iar unii dintre ei participă doar o zi, astfel încât nu au nevoie de cazare în localitate.

Folk you! are parte de publicul său fidel, în creștere, care se interesează de data la care are loc festivalul, deoarece, de 15 ani, și-a cultivat tradiția participării la festival.

Potrivit rezultatelor aceluiași studiu, pe primul loc în topul celor mai populare festivaluri în rândul populației urbane se află Untold de la Cluj-Napoca (92%) și Neversea de la Constanța (87%), nouă din 10 români declarând că au auzit de aceste evenimente.

În clasament urmează Electric Castle, organizat la Castelul Bánffy din comuna Bonțida, județul Cluj (79%), iar de Summer Well și de Festivalul Internațional "George Enescu" au auzit șase din 10 români.

Din punct de vedere al participării la festivaluri, primele trei poziții sunt ocupate de aceleași manifestări, Untold, Neversea și Electric Castle.