Fostul hocheist suedez Börje Salming are boala Charcot Börje Salming, fostul fundaş suedez al Ligii de hochei nord-americane (NHL) şi membru al Hall of Fame din (NHL, are boala Charcot, a anunţat el miercuri.

"Am primit informaţii care au dat peste cap viaţa mea şi a familiei mele. Semnele care sugerează că ceva nu era în regulă cu corpul meu s-au dovedit a fi boala Charcot”, a declarat domnul Salming, în vârstă de 71 de ani, agenţiei de presă suedeză TT.

Totul s-a schimbat într-o clipă”, a adăugat el.

Jucătorul suedez a vizitat un medic după ce în primăvară a suferit de probleme de vorbire.

Scleroza laterală amiotrofică (ALS), cunoscută mai bine sub numele de boala Charcot, este o boală degenerativă cu un rezultat fatal. Aceasta duce la decesul celor care sunt afectaţi în doi până la trei ani de la diagnosticare.

Boala are ca rezultat paralizia progresivă a muşchilor implicaţi în abilităţile motorii şi afectează, de asemenea, produerea e sunete şi înghiţirea, conform Agerpres.

"Nu ştiu ce va rezerva viitorul, dar înţeleg că vor fi provocări mai mari decât am întâlnit vreodată”, a spus Börje Salming.