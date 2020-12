Fostul prefect de Galaţi, candidat PNL la Camera Deputaţilor: Avem şansa de a nu mai face greşeala de acum 4 ani când mare parte dintre alegători au rămas acasă

Candidatul PNL la Buzău, aflat pe primul loc la Camera Deputaţilor, Gabriel Avrămescu, fost prefect al judeţului Galaţi, a declarat duminică, după ce a votat,că avem şansa de a nu mai face greşeala de acum 4 ani când mare parte dintre alegători au rămas acasă şi că la Buzău sunt respectate măsurile de sigurnaţă în secţiile de votare, în contextul pandemiei de coronavirus, motiv pentru care îi îndeamnă pe români să meargă la urne, potrivit news.ro.

Gabriel Avrămescu, lider al PNL Buzău şi primul candidat al partidului în acest judeţ la Camera Deputaţilor, a declarat că e momentul ca românii să meargă la vot, pentru ca apoi să nu ma idea vina unii pe alţii pentru eventualul eşec al viitoarei clase politice.

Citește și: SURSE BREAKING Ofițerul reținut de DNA Brașov era șeful BIROULUI ce ASCULTA întreg județul - Avea comportament de 'CÂRTIȚĂ' pentru beneficiari privați

”Am votat în condiţii de siguranţă, pentru că sunt circuite epidemiologice făcute în mod corect, votul se desfăşoară în condiţii foarte bune din punct de vedere sanitar, nu sunt probleme, I-aş îndemmna pe toţi românii să meargă la vot. Avem o zi istorică în faţă, avem şansa de a nu mai face greşeala de acum 4 ani când mare parte a rămas acasă şi după aceea am ajuns la concluzia că ne-am trezit cu o situaţie neplăcută chiar după o lună de la alegeri. E şansa noastră de a nu mai da vina unii pe alţii, e sansa noastră să luăm ştampila să mergem să vot, să repornim România şi să o reclădim aşa cum trebuie”, aafirmat el.

Avrămescu a afirmat că a votat ”pentru viitor, pentru şansa copiilor noşptri, pentru educaţie, dezvoltare, reconstrucţie.

”Am votat, cu incredere că in momentul acesta e un moment 0 în care noi, cei care am ales să facem un pas în poliică, vom demonstra in fata buzoienilor şi românilor că îi vom reprezenta cu demnitate şi nu doar să ocupăm niste locuri in Parlament, ca să ne afăm şi noi în tranzit pe acolo”, a declarat Avrămescu.

Înainte de a candida la Buzău pentru un loc de deputat, Gabriel Avrămescu a fost prefect al judeţului Galaţi, funcţie din care şi a dat demisia pentru a putea intra în politică.