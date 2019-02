Fostul primar general interimar al Capitalei, Răzvan Sava, este acuzat că 'a îngropat' PNL-ul în Sectorul 4. Acuzații dure la adresa 'mâinii moarte'

Liberalii au ajuns conform sondajelor de opinie pe locul 4 în preferințele bucureștenilor. Un scor mai slab ca acum PNL-ul nu a mai avut decât în primii ani după Revoluția din 1989. Una din cauzele prăbușirii partidului istoric este și liderii promovați la nivelul sectoarelor.

Un caz special este cel al fostului primar general interimar al Capitalei, Răzvan Sava. În sectorul 4, acolo unde este consilier local, liberalii s-au prăbușit. În acest context cei de la sectorul4news.ro fac o radiografie a omului politic Răzvan Sava:

​”Sărăcul-bogat consilier local Răzvan Sava, devenit lider al PNL Sector 4, pare a fi tipul clasic de parvenit, atât în politică, cât și la modul general, în societate. La 49 de ani, acesta n-are nicio realizare notabilă la nivel politic în afara scandalurilor fără noimă, iar în plan personal nici atât, trăind din leafa soției, propulsată în funcție de director la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

​Pentru doar câteva luni a aterizat, fără să își dea seama, mutarea fiind și pentru el însuși o enigmă, în fotoliul de primar al Capitalei. A încercat să facă multe lucruri din postura de edil șef al Bucureștiului, printre care să „șutească legal” Satul Francez, însă jurnalișii de la un tabloid l-au dat în vileag. S-a retras cu coada-n-tre picioare și cu mâna goală. După ce a realizat că nu are nicio șansă să-și păstreze fotoliul călduț, Răzvan Sava a râcâit și a sperat până în ultimul ceas că va pune mâna pe Primăria Sectorului 4. Își dorea cu orice preț o funcție importantă. S-a și pretat la o adevărată mascaradă în campania din anul 2016, însă în urma ei a rămas cunoscut drept omul care a ieșit pe stradă în încercarea de a-i convinge pe oameni să îl voteze, mânjit pe față și arătând ca un măscărici.

​Trecutul lui Răzvan Sava, actual consilier local PNL la Sectorul 4, ajuns în politică fără ca multă lume să știe cum a reușit această performanță, este cel puțin de dubios. Răsfoind puțin prin trecutul lui, reiese că ar fi un afacerist mediocru, unul care se ocupa printre altele de reparația de centrale termice de apartament și instalații sanitare.

​A avut însă noroc și, prin relația pe care acesta a avut-o cu oameni influenți din PNL, a reușit să își țină firma ICT Tehno-Term SRL pe lina de plutire, încasând majoritatea banilor de la instituții publice. Sava a mai avut contracte de circa 600 de mii de euro de la două comune din județul Călărași, dar și de la autoritatea de sănătate publică a municipiului București.

​Mai mult decât atât, a fost implicat într-o serie de procese civile și penale în care era acuzat de foștii săi parteneri de afaceri că i-a eliminat cu forța din firme, pentru a nu împărți cu ei profitul.

​Chiar și așa însă, succesul este însă departe pentru Sava. Eșecurile acestuia în plan politic (ne amintim cum a încercat, fără sorți de izbândă, să devină primar al sectorului 4), dar și cele în calitate de „băiat deștept”, nereușind să le ofere pe tavă amicilor bogătași Satul Francez, ridică serioase semne de întrebare cu privire la câtă încredere poate să primească din partea celor ce-ar vrea să-l susțină.

2 ani și jumătate de mandat, nicio realizare

​Nici în calitate de consilier local în sectorul 4 n-are nicio realizare notabilă. Deși e în funcție de mai bine de 2 ani și jumătate, nu a reușit să pună la punct niciun proiect care să fie votat în Consiliul Local, deși PSD-ul, care e la putere în acest moment, nu are majoritate! Practic, Răzvan Sava nu poate să adune oameni lângă el, nu are argumente să-i facă să-l urmeze și să îi susțină ideile. Iar atunci când simte că e depășit, nici două vorbe nu mai poate lega. Așa s-a întâmplat și la ședința de consiliu de joi, când, în încercarea de a-și exprima o nemulțumire, a afirmat că este „prost surprins” de ceea ce se întâmpla. În plus, nu puține sunt dățile în care liderul actual al PNL Sector 4 iscă din nimic scandaluri peste scandaluri din care nimeni, nici măcat colegii săi de partid nu mai înțeleg nimic. Conform unor surse din anturajul său însă, totul ar avea legătură cu incapacitatea de a-și crea legături care să-i aducă bani, ori măcar posibilități de afaceri.

​Și în plan personal, eșecul e la ordinea zilei. La 49 de ani, lui Sava pare să nu-i iasă mai nimic. Spunem asta întrucât, la o simplă lectură a ultimei sale declarații de avere de pe site-ul Primăriei Sectorului 4, Sava n-a dus acasă nici măcar 3.000 de euro într-un an, încasând de la Consiliul Local doar suma de 12.164 de lei (2.588 de euro). Asta în timp ce soția sa, Claudia Cătălina Sava a câștigat, ca director la Autoritatea de Supraveghere Financiară și membru în consiliul director al Institutului de Studii Financiare, aproape 9.000 de euro lunar. Cei doi locuiesc, unde altundeva!?, fix în buricul Bucureștiului, într-un apartament de 140 de metri pătrați situat pe Bulevardul Kiseleff și mai au și un teren agricol în Pantelimon, Ilfov, cumpărat în 2010, pe vremea când Răzvan începea să guste din beneficiile politicii la nivel înalt. Soții Sava mai au împreună un autoturism Jaguar fabricat în anul 2006, dar și bijuterii, obiecte de artă și de cult ce împreună depășesc suma de 40.000 de euro, dar și alți aproape 66.000 de euro cash, depuși la bancă. Sunt însă și posesorii unui contract de credit de 150.000 de euro, scadent în 2030, însă cu toate acestea, și-au permis să și împrumute unui prieten suma de 10.000 de euro.