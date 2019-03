Fotbalistul Fellaini a spus 'ADIO' naționalei Belgiei: Jucătorul a fost selecționat de 87 de ori în lot și a participat la două Cupe Mondiale

Fotbalistul Marouane Fellaini, în vârstă de 31 de ani, şi-a anunţat retragerea din echipa naţională a Belgiei, potrivit news.ro.

“După 12 ani în care am reprezentat Belgia la cel mai înalt nivel, am decis să mă retrag din naţională. Nu a fost o decizie uşoară pentru mine. Simt că acum este momentul potrivit pentru a mă retrage şi a permite următoarei generaţii de fotbalişti belgieni să continue această perioadă foarte bună în istoria fotbalului belgian. A fost o onoare să îmi reprezint ţara de 87 de ori şi să particip la două Cupe Mondiale şi la o campanie de Campionat European cu Belgia. Am multe amintiri extraordinare de la debutul meu, în 2007, până la Cupa Mondială din Rusia, de anul trecut, şi sunt foarte mândru că Belgia este acum numărul 1 în clasamentul FIFA”, a notat Fellaini pe Instagram.

Jucătorul le-a mulţumit tuturor celor care au fost alături de el în cariera la echipa naţională. “Îi urez success echipei în preliminariile Campionatului European. Mulţumesc, Belgia”, a adăugat el.

Fellaini este legitimat acum la echipa chineză Shandong Luneng. Anterior, el a jucat pentru Standard Liege, Everton şi Manchester United.