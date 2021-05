FOTO Apple TV a dezvăluit primele imagini ale noului film al lui Scorsese, 'Killers of the Flower Moon', în care joacă Robert de Niro și Leonardo DiCaprio

Platforma de streaming Apple TV a dezvăluit luni primele imagini ale noului film al lui Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", în care joacă reputaţii Robert de Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone şi Jesse Plemons, relatează EFE, potrivit agerpres.ro.

În aceste imagini este văzut Leonardo DiCaprio, care îl interpretează pe Ernest Burkhart, alături de Gladstone, care joacă rolul lui Mollie, o tânără indigenă din Osage Nation care se îndrăgosteşte de Ernest, informează Apple TV într-un comunicat.

Filmul este o adaptare a cărţi scrise de David Grann, "Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI". Romanul relatează cum au fost asasinaţi indienii în Oklahoma după ce s-a descoperit petrol pe pământurile lor. J. Edgar Hoover, viitorul director al FBI-ului, anchetează aceste omoruri.

Alături de reputaţii Robert De Niro şi Jesse Plemons mai joacă actorii Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, Janae Collins sau Jillian Dion, printre alţii.

"Killers of the Flower Moon" spune şi povestea uneia dintre primele anchete majore ale FBI - crime oribile cărora le-au căzut victime indienii americani din Osage Nation, ale căror pământuri din Oklahoma aveau rezerve mari de petrol. Această serie de crime brutale va fi cunoscută ulterior sub numele de "Reign of Terror".

Martin Scorsese este producător şi realizator al filmului "Killers of the Flower Moon" pentru Apple Studios, după un scenariu scris de Eric Roth şi de însuşi Scorsese.

"Este povestea indienilor Osage, din 1921, cei mai săraci oameni din America, care descoperă petrol pe acest teritoriu blestemat din Oklahoma. Criminalii din America îi vânează şi 184 de oameni ajung să fie omorâţi pentru banii lor. Dar apare acest erou care reuşeşte să-i ajute..", declara anul trecut Eric Roth, la începerea producţiei.

David Grann este autorul din spatele altor cărţi celebre transpuse pe marele ecran: "The Lost City of Z", "The Old Man & the Gun", "Trial by Fire" şi "Dark Crimes".

"Killers Of The Flower Moon" marchează a şasea colaborare dintre DiCaprio şi Scorsese care pregătesc deja al şaptelea film, o peliculă despre preşedintele Roosevelt.