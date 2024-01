FOTO – Detaliul uimitor! Mesajul codificat transmis de Zelenski pentru Putin: a apărut pe piept

În încercarea de a descifra semnificația din spatele acestor coordonate, presa a provocat inițial o confuzie completă, în urma unui articol incorect al unei agenții de presă germană. Agenția a raportat inițial că coordonatele brodate de pe pieptul președintelui au dezvăluit locația în care crucișătorul rusesc Moskva a fost scufundat de rachete ucrainene în Marea Neagră la mijlocul lui aprilie 2022. Această informație era incorectă, iar știrea a fost retrasă joi seară. Se pare că mesajul ascuns de pe pieptul lui Zelensky marchează centrul geografic, inima exactă a Ucrainei, lângă orașul Dobrovelychkivka – simbolizând inima Ucrainei.

Mesaj pentru Putin

Potrivit Bild, Zelensky trimite un mesaj clar președintelui rus Putin: "Uite Putin, coordonatele țării mele nu pot fi pur și simplu mutate. Ucraina rămâne așa cum este. Niciun teritoriu nu va fi predat", e interpretarea ziarului german.

Prim-ministrul Estoniei Kaja Kallas a făcut, de asemenea, o declarație simbolică cu ținuta ei când l-a salutat pe Zelensky în capitala Estoniei. A purtat o ținută în culorile Ucrainei, un blazer galben strălucitor peste o fustă albastru închis. Zelensky a primit cadou un alt pulover verde-măsliniu de la Kallas, pe care l-a purtat imediat în timpul discursului său în parlamentul estonian. Puloverul purta sintagma estonă „Kaitsetahe”, însemnând „voința de a apăra”. „Acest lucru este și în inimile multor ucraineni”, a subliniat Zelensky în discursul său.

Estonia. Latvia. Important negotiations with leaders. Important decisions that will undoubtedly strengthen us all. Europe will endure only when it is a continent of unity. Over the past two years, we have all demonstrated the highest level of unity.



