FOTO | Întâlnire de taină în Bucureşti - Discuţii pentru cea mai aşteptată revenire în PSD

O mult aşteptată şi dezbătută revenire în PSD este aproape să devină realitate, după discuţiile de duminică. Potrivit unor imagini şi informaţii intrate în posesia STIRIPESURSE.RO, mai mulţi lideri PSD s-au întâlnit duminică, în Bucureşti, cu Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3. La masă, alături de Robert Negoiţă, s-au aflat Marcel Ciolacu, Mihai Tudose şi Sorin Grindeanu.

Plecat din PSD înainte de alegerile locale de anul trecut, pentru a candida în coaliţie cu Pro România, Negoiţă este unul dintre cei mai apreciaţi primari din Bucureşti. Recent, chiar şi Andrei Caramitru, cunoscut pentru ieşirile sale dure la adresa PSD, a susţinut că Sectorul 3 arată ca un sector bine gospodărit, spre deosebire de Sectorul 1, administrat de Clotilde Armand.

Sâmbătă,Negoiţă afirma că a avut discuţii cu lideri ai PSD privind întoarcerea sa în partid, dar fără rezultat. „Am avut o discuţie, chiar am transmis o variantă de protocol, nu au mai spus nimic, nu ştiu ce să zic, nici nu mă grăbesc, nu e momentul, nu văd de ce. Dimpotrivă, mi-am propus să am o relaţie normală atât cu PSD, cât şi cu celelalte partide”, susţinea Negoiţă.

La începutul anului, a circulat informaţia potrivit căreia primarul Sectorului 3 Robert Negoiţă ar putea reveni în PSD printr-o fuziune a partidului său, Bucureşti 2020, cu formaţiunea social-democrată, variantă luată în calcul în urma discuţiilor pe care edilul le-a avut cu liderul PSD Marcel Ciolacu.

Negoiţă a rămas însă în relaţii mai puţin bune cu Gabriela Firea, preşedintele PSD Bucureşti, după ce a "trădat-o" pe aceasta la alegerile din 2020. Gabriela Firea spunea că a pierdut un nou mandat de primar general din cauza "trădării" lui Robert Negoiță. "Este destul de dificil să comentez o astfel de afirmație, pe care într-o oarecare măsură n-o consider reală. Am muncit mult și foarte serios să ajung aici și cred că am ajuns într-o zonă în care nu-mi permit decât să lupt pentru obiective în care cred. Atunci când mi se propun obiective în care au nu cred, nu mă angajez: gândim diferit, avem o viziune diferită a lucrurilor", a spus Robert Negoiță.