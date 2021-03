FOTO - Mai mulți marinari abandonați în Portul Constanța au cerut de mâncare autorităților române

Marinarii de pe o navă abandonată în Portul Constanţa la sfârşitul anului trecut au rămas fără provizii şi au cerut ajutor, având în vedere că agentul navei i-a anunţat că nu le va mai asigura cele necesare, a transmis inspectorul ITF România şi liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, informează News.ro.

Nava Ali Bey a fost abandonată din 30 noiembrie 2020 cu întregul echipaj la bord neplătit, iar din acel moment, agentul navei a aprovizionat cu hrană nava şi autoritatea portuară a conectat nava la electricitate de la ţărm, ulterior agentul aducând şi combustibilul necesar, până marţi.

"Echipajul ni s-a adresat pentru a le furniza alimente, deoarece proviziile sunt aproape terminate. Am contactat agentul navei şi i-am cerut să furnizeze alimente la bord, dar agenţia ne-a spus că nu vor mai furniza provizii, îngrijiri medicale şi combustibil, deoarece au cheltuit deja foarte mulţi bani cu nava până acum. În aceste condiţii, am făcut un apel public către autorităţile responsabile pentru ajutorarea acestui echipaj sirian, dar totodată am şi solicitat Comitetului de Bunăstare pentru asistenţa navigatorilor - Seamens Club - să organizeze o întâlnire de urgenţă, având în vedere situaţia deosebită a navei Ali Bey, acostată în Portul Constanţa”, a declarat Adrian Mihălcioiu, inspectorul ITF (Federaţia Internaţională a Transportatorilor) România.

El a precizat că miercuri vor fi duse provizii la bordul navei, dar situaţia va deveni şi mai gravă peste o săptămână, când combustibilul va fi terminat.

"Fac aşadar un apel public către Clubul de asigurare P&I, The American Club şi Administraţia statului de pavilion (Panama) cărora le-am şi comunicat deja această situaţie pentru a-şi îndeplini responsabilităţile şi a avea grijă de echipaj până când aceştia vor primi salariile şi pot fi repatriaţi în conformitate cu prevederile Convenţiei Maritime a Muncii - MLC 2006 - şi certificatele navei (MLC Certificate şi actul de naţionalitate) valabile la data la care nava a fost declarată abandonată”, a mai declarat Adrian Mihălcioiu.