FOTO Simona Halep, noi imagini FIERBINȚI alături de iubitul ei: Au fost prinși în străinătate, pe plajă

Simona Halep a plecat in vacanta la Santorini dupa ce le-a aratat romanilor trofeul de la Wimbledon, potrivit sport.ro

Simona Halep a castigat Wimbledon, cea mai mare performanta din acest an, iar romanii au sarbatorit-o cum se cuvine. Simona a fost primita cu fast pe Otopeni, apoi pe National Arena, iar sambata a facut parada in autobuz descoperit in orasul ei natal, Constanta.

Simona Halep a plecat apoi intr-o scurta vacanta, alaturi de noul ei iubit, afaceristul Toni Iuruc. Cei doi au inceput sa se afiseze imediat dupa victoria Simonei Halep de la Wimbledon, iar acum par de nedespartit.