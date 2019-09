'Frozen' şi 'Marvel', vedetele viitorului sezon al parcului tematic Disneyland din Paris

Cele mai populare francize ale studioului Disney, 'Marvel', 'Frozen' şi 'Star Wars', vor fi protagonistele viitorului sezon al parcului tematic Disneyland din Paris, care pune accentul pe tehnologie şi designul digital pentru o experienţă completă, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Directorul operativ al parcului, Daniel Delcourt, a subliniat la prezentarea sezonului 2020, desfăşurată marţi la Paris, importanţa reînnoirii tematicii anunţând noile atracţii şi spectacole ale sezonului 2020.Primul hotel inspirat din universul Marvel, 'Disney Hotel New York - The art of Marvel', cu estetică newyorkeză şi în stil art deco, îşi va deschide porţile în vara viitoare în parcul de distracţii.Universul supereroilor Marvel va avea, de asemenea, propria zona tematică în trei parcuri Disney din lume, printre care şi Paris, cu 'Avengers Campus'.Un alt mega succes Disney va avea un spaţiu exclusiv prin crearea unui spaţiu dedicat basmului 'Frozen', cu un castel de inspiraţie norvegiană, un munte cu vârfurile ninse, un lac şi noi atracţii personalizate.

Un rol special în sezonul viitor îl vor avea şi personajele şi efectele speciale din saga 'Star Wars', cu un spectacol nocturn de sunete şi lumină ce va avea loc din ianuarie până în martie 2020.



După primul sezon al festivalului Regele Leu şi al Junglei de anul acesta, parcul va celebra vara viitoare a doua ediţie a acestui spectacol muzical.



Parcul Disneyland din Paris, care primeşte anual 15 milioane de vizitatori, doreşte diversificarea atracţiilor sale, incorporând noi tematici pentru a atrage publicul de orice vârstă, potrivit organizatorilor.



În program vor figura şi evenimente muzicale, precum festivalul de muzică electronică Electroland, competiţii sportive ca Disneyland Paris Princess Run, sau 'Magical Pride', primul eveniment care celebrează mândria LGTB în universul Disney şi care va avea loc în 6 iunie 2020.