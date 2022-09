Fuga de Putin: Rușii au luat cu asalt granițele cu Finlanda, autoritățile reduc numărul vizelor acordate / Video

Finlanda a decis să ia măsuri prin care să limiteze ”în mod semnificativ” intrarea cetăţenilor ruşi pe teritoriul finlandez, anunţă vineri Guvernul finlandez, după ce a redus de zece ori volumul vizelor turistice acordate ruşilor, relatează AFP, potrivit news.ro.

Această ţară nordică înregistrează o creştere a numărului intrărilor ruşilor pe la frontiera terestră, după ce Vladimir Putin a anunţat o mobilizare a rezerviştilor în războiul rus din Ucraina.

Helsinki urmează ”să restrângă în mod semnificativ intrarea cetăţenilor ruşi şi eliberarea vizelor, pe baza unei aduceri de atingere gravă la poziţia internţaională a Finlandei”, anunţă într-un comunicat Guvernul finlandez.

ℹ️????↘️????????????????↙️Long line of cars at the Finland-Russia border: At the Vaalimaa border post between Finland and Russia a long queue of Russian cars stretches behind the frontier the day after President Vladimir Putin announced a partial draft of reservists to fight in Ukraine. pic.twitter.com/TL9fVDQBtX