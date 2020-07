Fundaşul Ben Godfrey de la Norwich a marcat autogolul sezonului în meciul cu Burnley VIDEO

Fundaşul Ben Godfrey de la Norwich a marcat autogolul sezonului în meciul cu Burnley, disputat sâmbătă, pe teren propriu, potrivit news.ro.

În minutul 80, un jucător de la Burnley a centrat de pe partea stângă, iar Godfrey, fără niciun adversar în jurul lui, a marcat "lejer" în propria poartă de la şase metri.

Ben Godfrey, 22 de de ani, este cotat de transfermarkt.com la 11,5 milioane de euro.

Burnley s-a impus cu 2-0, după ce Wood a deschis scorul, în minutul 45+5. Din minutul 45+3, gazdele au jucat în nouă, după eliminările lui Buendia '35 şi Drmic.

Norwich ocupă locul 20, ultimul din clasamentul Premier Legue, fără şanse de a se salva de la retrogradare.

No Wonder Norwich want £50m for Ben Godfrey .. What. A. Finish! #clinical #NORBUR pic.twitter.com/mnSRE3CYyW