Gabi Balint, îngrijorat de viitorului lui Rădoi la echipa națională: 'E un mare risc. Toată lumea îl va critica dacă nu se califică'

Fostul internațional Gabi Balint este de părere că probabila numire a lui Mirel Rădoi în funcția de selecționer al echipei naționale de seniori este una foarte riscantă pentru tehnician, care își poate atrage numeroase critici în cazul în care nu va califica echipa la EURO 2020.

Balint crede că Rădoi ar fi trebuit să rămână în continuare la echipa națională U21, numirea la seniori fiind făcută prea devreme.

"Era cea mai la îndemână soluție. Chiar dacă s-a vorbit și de Hagi și Petrescu, nu cred că puteau merge la echipa națională. Mircea Lucescu are o vârstă înaintată și chiar a și spus că ar putea veni doar ca un consilier. Rădoi are o mare simpatie din partea suporterilor fotbalului românesc, dar cred că e prea devreme să facă pasul ăsta. Ar fi avut nevoie să ducă echipa de tineret mai departe, să o califice, dar e o șansă pe care a primit-o și trebuie să profite de ea, însă mi-e frică să nu fie prea prea devreme. Dacă nu se va califica, oricine ar fi, categoric toată lumea îl va critica. Vor spune toți că nu are experiență și ne vom pierde încrederea. E un mare, mare risc pentru el. Să sperăm că va fi bine. Noi îl primim cu brațele deschise", a declarat Balint, la Digi Sport.

Luni, Federaţia Română de Fotbal a anunţat că Mirel Rădoi (38 de ani) este propunerea Comisiei Tehnice pentru postul de selecţioner al primei reprezentative. Propunerea va fi dezbătută în Comitetul Executiv al FRF, în cadrul şedinţei de marţi.

În cazul în care numirea lui Rădoi ca selecționer se va oficializa, acesta va debuta la națională în meciul din semifinalele barajului pentru EURO 2020, care va avea loc la 26 martie, pe terenul Islandei. În eventuala finală, tricolorii vor întâlni Bulgaria sau Ungaria.

Mirel Rădoi a pregătit echipa FCSB în perioada iunie 2015-noiembrie 2015, însă cele mai mari realizări le-a avut la echipa națională U21 a României, cu care a ajuns până în semifinalele Campionatului.