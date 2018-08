Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Marinei: Un moment emoționant pentru toți militarii

Președintele de onoare al UNPR, Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Marinei, dar și de Adormirea Maicii Domnului.

”Dragi români,

Astăzi este o zi sfântă, Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători creștine.

Tot astăzi sărbătorim Ziua Marinei Române, o tradiţie a românilor şi a Armatei Române, un moment emoţionant pentru toţi cei care îşi servesc ţara sub pavilion românesc: marinari militari şi civili, constructori navali şi angajaţi portuari. Marinarii români formează un corp de elită al Armatei Române și sunt o carte de vizită a României în lume și am tot respectul pentru acești oameni care apără frontierele fluviale şi maritime naţionale, participă permanent alături de partenerii noştri din Uniunea Europeană şi din NATO în misiunile şi exerciţiile internaţionale, cu rezultate remarcabile sau lucrează pe navele comerciale.

Este o meserie grea, de mare responsabilitate, care presupune sacrificii și privaţiuni. Le doresc să rămână uniţi şi puternici. România este mândră de ei.

Astăzi mă înclin cu respect în memoria marinarilor care şi-au pierdut viaţa sub pavilion românesc, în mările şi oceanele lumii, respectând Jurământul suprem. Amintirea lor va rămâne veşnic în inimile noastre, jertfa lor va rămâne în memoria neamului românesc.